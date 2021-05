L’application Apple Music plante à plusieurs reprises pour les utilisateurs de CarPlay exécutant iOS 14.5.1

Un problème répandu semble affecter les utilisateurs de CarPlay exécutant iOS 14.5.1. Selon un rapport d’Autoevolution, ainsi que de multiples rapports sur Reddit et d’autres forums, l’application Music sur CarPlay a commencé à planter à plusieurs reprises lors du lancement pour certains utilisateurs.

Apple a publié iOS 14.5.1 pour la première fois il y a deux semaines pour résoudre un bogue lié à la transparence du suivi des applications. Le crash de CarPlay Apple Music se produit exclusivement sur iOS 14.5.1, mais il n’a pas commencé immédiatement lorsque la mise à jour a été publiée. Au lieu de cela, cela n’a commencé à se produire qu’à un moment donné au cours des dernières 24 heures.

Le rapport d’Autoevolution explique:

Curieusement, tout cela semble se produire exclusivement sur les appareils exécutant iOS 14.5.1, qui est actuellement la version la plus récente du système d’exploitation iPhone d’Apple. Et bien que cela puisse faire croire à certains que le coupable est cette mise à jour logicielle, il est peu probable que ce soit le cas car, comme je l’ai dit, Apple Music fonctionnait correctement sur la même version iOS plus tôt dans la journée.

Un utilisateur sur Reddit ajoute:

L’application Apple Music a cessé de fonctionner sur Carplay. Lorsque je clique dessus, il s’ouvre puis se ferme immédiatement et revient à l’écran d’accueil. Aucune idée de ce qui a changé. Je me suis assuré que tout était à jour sur mon iPhone, j’ai redémarré le téléphone et j’ai allumé et éteint l’autoradio. Rien n’a aidé.