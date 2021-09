L’application Apple Podcasts propose désormais des émissions Marvel exclusives pour 3,99 $/mois

in

SiriusXM et Marvel Entertainment viennent de lancer Marvel Podcasts Unlimited, un abonnement de divertissement audio premium pour les fans de Marvel du monde entier, disponible pour les auditeurs de plus de 170 pays exclusivement via la nouvelle chaîne Marvel sur Apple Podcasts.

Marvel Podcasts Unlimited offre aux abonnés un accès anticipé et exclusif à un univers en expansion de séries originales mettant en vedette les personnages préférés des fans, notamment Wolverine, Star-Lord, Hawkeye, Black Widow et Doctor Doom.

À partir d’aujourd’hui, les fans peuvent explorer la nouvelle chaîne Marvel gratuite sur Apple Podcasts, qui propose des séries originales populaires de Marvel + SXM Podcasts, notamment Marvel’s Wolverine: The Long Night et sa suite épique, Marvel’s Wolverine: The Lost Trail.

D’autres émissions sont également disponibles sur l’application Apple Podcasts, telles que Marvel/Method, This Week in Marvel, Women of Marvel, Marvel’s Voices et Marvel’s Pull List.

La chaîne Marvel sur Apple Podcasts présente également le premier volet de la nouvelle série de podcasts scénarisés originaux de Marvel’s Wastelanders, Marvel’s Wastelanders: Star-Lord, avec Timothy Busfield (Peter Quill), Chris Elliott (Rocket), Danny Glover (Red) , et Vanessa Williams (Emma Frost).

Avec un abonnement à Marvel Podcasts Unlimited sur Apple Podcasts, les fans peuvent débloquer l’accès à l’histoire évolutive de la programmation exclusive de Marvel Comics et obtenir un accès anticipé à la première série de podcasts en espagnol de Marvel, Marvel’s Wolverine: La Larga Noche, qui est lancée aujourd’hui dans le monde entier avec un casting de voix entièrement nouveau.

La nouvelle chaîne Marvel sur Apple Podcasts diffuse les podcasts Marvel + SXM dans le monde, avec une disponibilité dans plus de 170 pays et régions. Marvel Podcasts Unlimited est disponible sous forme d’abonnement payant exclusivement via la chaîne gratuite Marvel sur Apple Podcasts pour 3,99 $ par mois après un essai gratuit de sept jours. Des prix locaux sont disponibles.

