L’application Apple Store pour iOS ajoute des listes d’articles enregistrés pour un partage facile avec les spécialistes des produits

L’application Apple Store pour iOS a été mise à jour aujourd’hui avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’enregistrer facilement des articles dans des listes, de les partager avec un spécialiste en ligne ou lors d’une visite en magasin, puis d’obtenir un récapitulatif de votre visite pour vous aider à acheter vos articles plus tard.



Une fois que vous avez enregistré des éléments dans une liste, ils peuvent être trouvés dans une nouvelle section Éléments enregistrés sur la page de votre compte accessible via votre photo de profil en haut à droite de l’interface de l’application, et une fois que vous avez rencontré un spécialiste à propos d’une liste , vous pourrez voir des notes et des suggestions à ce sujet dans une nouvelle section Récapitulatifs de session.

La mise à jour d’aujourd’hui apporte également des descriptions audio aux vidéos de produits pour vous permettre d’entendre des détails sur les produits si vous ne parvenez pas à regarder les vidéos sur votre écran.

L’application ‌Apple Store‌ est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

