L’application Apple TV arrive sur les plateformes Comcast et Sky [Updated]

Comcast a conclu un accord selon lequel l’application Apple TV, y compris l’accès au service d’abonnement TV+, sera disponible via les plates-formes Xfinity X1, Flex et XClass TV. De plus, l’application Comcast Xfinity Stream et l’application Sky Go au Royaume-Uni et en Europe seront disponibles sur les boîtiers Apple TV.

Apple TV conclut un accord avec Comcast

L’annonce a été faite par le PDG de la société de câblodistribution, Brian Roberts, lors de son appel aux résultats du troisième trimestre, a rapporté Variety. Lors de cet appel, M. Roberts a déclaré :

Notre importance dans l’univers du streaming continuera de croître. L’annonce d’Apple aujourd’hui en est certainement une autre.

Dans le cadre de cet accord, l’application Apple TV sera disponible via la gamme de téléviseurs intelligents XiOne et XClass TV de Comcast aux États-Unis.

Apple TV+ fête ses deux ans lundi. Le service est déjà disponible au-delà de l’iPhone, de l’iPad et des Mac via une gamme d’appareils tiers. Cet accord avec Comcast s’inscrit dans la continuité de la tendance selon laquelle Cupertino permet à ses services multimédias d’être disponibles sur des appareils fabriqués par d’autres personnes.

TV+ via Sky Glass et Sky Go au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Apple TV+ sera disponible sur les nouveaux téléviseurs Sky Glass et via la boîte Sky Q. Les utilisateurs du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie pourront s’inscrire de la manière habituelle au prix habituel dans les mois à venir. L’application Sky Go sera disponible sur la box Apple TV au cours du premier semestre 2022. De plus, les clients pourront s’inscrire au service d’abonnement Now TV directement via des achats intégrés sur les appareils Apple.

Dana Strong, chef de la direction du groupe, Sky a commenté :

Avec l’ajout d’Apple TV+, nos clients peuvent désormais profiter d’émissions phénoménales comme The Morning Show, Trying et Ted Lasso, ainsi que nos propres Sky Originals primés, et le meilleur contenu et applications de nos partenaires, le tout sur Sky Glass, le streaming TV de Sky, ou Sky Q, notre box Sky leader sur le marché.

[Updated October 29 – includes further details of Sky/Now TV integration and quote from Dana Strong.]