L’application Apple TV obtient une nouvelle barre latérale sur iPad et un onglet Store dédié avec iOS 15.2 beta 2

Apple a publié aujourd’hui la deuxième version bêta d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2 pour les développeurs, qui comprend des fonctionnalités de sécurité des communications avec les enfants dans iMessage et l’option Masquer mon e-mail dans l’application Mail d’Apple. Fait intéressant, la version bêta d’aujourd’hui apporte également un nouveau design à l’application Apple TV sur iPad avec une nouvelle barre latérale. De plus, il y a maintenant un onglet Store dédié dans l’application.

La première chose que les utilisateurs d’iPad remarqueront lorsqu’ils ouvriront pour la première fois l’application Apple TV sur leur iPad est une nouvelle barre latérale, qui remplace la barre d’onglets en bas de l’écran. Là, les utilisateurs peuvent facilement trouver toutes les sections de l’application Apple TV, y compris Regarder maintenant, Apple TV+ Originals, Rechercher et Bibliothèque.

La barre latérale a le même aspect que dans d’autres applications iPad qui l’ont déjà, telles que Musique, Photos et même Safari. Quant aux utilisateurs d’iPhone et de Mac, ils recevront également un nouvel onglet Store dédié dans l’application Apple TV avec iOS 15.2 beta 2 et macOS Monterey 12.1 beta 2.

Auparavant, les films et les émissions de télévision de l’iTunes Store étaient fusionnés avec le contenu trouvé dans l’application Apple TV, il n’y avait donc aucun moyen facile de rechercher uniquement le contenu disponible à l’achat. Comme prévu, l’onglet Store affiche uniquement ce qui est disponible dans l’iTunes Store à l’achat ou à la location, mais les utilisateurs peuvent toujours voir si le contenu est également disponible sur un service de streaming pris en charge.

Nous ne savons pas exactement quand iOS 15.2 sera disponible au public, mais la version finale devrait arriver d’ici la fin de l’année.

