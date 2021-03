L’application Apple TV pour iPhone et iPad intègre désormais des objets lunaires AR détectables de «  For All Mankind  »

Le mois dernier, Apple a publié sa première expérience de réalité augmentée pour le service vidéo Apple TV +, à commencer par For All Mankind: Time Capsule. Les utilisateurs rattrapent ce qui s’est passé entre les saisons 1 et 2 et explorent les événements d’actualité qui se sont produits dans la chronologie alternative. Une nouvelle expérience a été lancée aujourd’hui pour connecter davantage les éléments de l’émission aux téléspectateurs via la RA.

For All Mankind est une série chronologique alternative dramatique qui décrit ce qui aurait pu arriver à la NASA et à la course spatiale des années 60 si l’Union soviétique avait atterri sur la Lune en premier plutôt que sur la mission Apollo 11 de la NASA.

La nouvelle expérience AR permet aux utilisateurs de placer des objets dans leur propre environnement et d’explorer davantage l’équipement utilisé par la NASA et les Russes dans le spectacle pour se rendre sur la Lune et y survivre. Dans l’application iPhone et iPad, vous pouvez découvrir 10 objets différents des deux côtés du conflit lunaire.

Combinaison spatiale de l’Union soviétique

Vaisseau spatial Soyouz et atterrisseur lunaire

Atterrisseur lunaire original de la NASA

Combinaison spatiale Apollo A-7LB

Fusée lunaire Saturn V de la NASA

Base de Jamestown

Le Rover lunaire de la NASA

Fusée lunaire soviétique N1

Capsule spatiale Apollo et module de service

Lander lunaire de la NASA amélioré

Apple a lancé l’expérience aujourd’hui aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde. Il peut être visualisé sur votre iPhone et iPad à l’aide de l’application TV intégrée. Lorsque vous sélectionnez For All Mankind, la section Dive Deeper est située sous les saisons 1 et 2 et peut être lancée directement à partir de l’application elle-même.

Nous sommes à mi-chemin de la saison 2 avec l’épisode 5 qui sort ce vendredi, mais vous pouvez lire notre critique gratuite de spoiler de toute la saison qui présente des interviews des acteurs et de l’équipe de la série.

