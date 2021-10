L’application Apple TV sera lancée sur Xfinity et d’autres plates-formes Comcast, étendant ainsi la portée d’Apple TV +

Apple continue d’augmenter la disponibilité de l’application Apple TV afin que davantage de personnes regardent son service de streaming, Apple TV+. Aujourd’hui, lors de l’appel des résultats trimestriels de Comcast, le PDG de Comcast, Brian Roberts, a déclaré avoir conclu un accord avec Apple pour amener Apple TV + sur les plates-formes Comcast.

Cela signifie que l’application Apple TV sera bientôt disponible sur Xfinity X1, Xfinity Flex, les prochains téléviseurs XClass et le décodeur Sky Q, un acteur majeur du marché britannique.

L’application Apple TV comprend l’accès à Apple TV+, à la bibliothèque iTunes Store de films et d’émissions de télévision à louer et aux offres de chaînes Apple TV.

Cette annonce marque la première fois qu’Apple conclut un accord avec un réseau câblé traditionnel pour Apple TV+. Malheureusement, aucune date de sortie exacte n’a été annoncée. Un représentant de Comcast a déclaré que l’application serait lancée dans « les prochains mois ».

Parallèlement à l’ajout de l’application TV sur Comcast, l’application Comcast Stream sera également lancée sur Apple TV.

Pour prendre en charge son catalogue d’émissions de télévision et de films originaux exclusifs, Apple a déployé de manière agressive l’application Apple TV sur une grande variété d’appareils tiers, tels que les téléviseurs intelligents, Amazon Fire TV, Roku, les consoles de jeux et plus encore.

