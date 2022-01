L’application Apple Watch d’Uber ne fonctionne plus

Uber semble avoir mis fin en silence à la prise en charge de son application Apple Watch le mois dernier, et plusieurs utilisateurs d’Uber ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus héler un trajet depuis leurs poignets.



Curieusement, Uber n’a pas supprimé l’application Uber Apple Watch de l’App Store. L’application peut toujours être téléchargée et installée sur une Apple Watch, mais son ouverture révèle un message mal formulé sur la suppression de l’assistance, se terminant par un emoji au visage triste.

Uber n’a pas non plus mis à jour son site d’assistance pour refléter le changement, même si l’application n’est pas disponible depuis le 8 décembre environ. Comme pour l’entrée « App Store », le site d’assistance continue de suggérer que l’application Uber peut être utilisée pour appeler un trajet Uber. .

L’application Uber Apple Watch est disponible depuis le lancement de l’application Apple Watch en 2015, mais elle a toujours eu des fonctionnalités plus limitées que l’application iPhone. Il ne prenait pas en charge uberPOOL, le partage des tarifs, le partage d’ETA ou le contact avec un chauffeur Uber, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a maintenant été interrompu.

Uber suggère maintenant que les utilisateurs d’Apple Watch passent à l’application ‌iPhone‌ pour demander un trajet Uber, mais il n’est pas clair quand l’application Uber Apple Watch sera supprimée. Cela n’a pas de sens de le garder, et le message est déroutant.

Le concurrent d’Uber, Lyft, a retiré son Apple Watch de l’App Store en 2018 et n’a pas proposé d’intégration d’Apple Watch au-delà des notifications depuis lors.

