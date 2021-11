L’application audio MicSwap Multitrack pour iOS a été remaniée avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration et plus encore

Future Moments a annoncé aujourd’hui une nouvelle mise à jour de l’une de ses applications audio MicSwap MultiTrack pour iOS. Avec la version 2.0, l’application permet désormais aux créateurs de contenu mobile d’envoyer et de partager des projets audio, d’ajouter de nouvelles pistes, des effets audio, etc.

MicSwap MultiTrack est un studio d’enregistrement multipiste iOS optimisé pour les créateurs de contenu mobile. Il leur permet d’enregistrer ou d’importer de l’audio sur des pistes séparées, de choisir parmi une bibliothèque de microphones professionnels modélisés, d’échanger entre eux sur chaque piste et de créer un calibre professionnel.

La version 2.0 de MicSwap MultiTrack ajoute également une nouvelle fonctionnalité de collaboration qui permet aux créateurs de contenu d’envoyer et de partager des projets audio avec des amis et des collègues, qui peuvent ensuite ajouter de nouvelles pistes et mixages au projet original.

Même lorsqu’ils collaborent avec d’autres, l’application n’exige pas que les utilisateurs créent des comptes spéciaux pour participer. Les utilisateurs partagent simplement des pistes entre eux à l’aide de leur application de chat ou de messagerie préférée ; cela préserve la confidentialité des utilisateurs car il n’y a pas de partage de données et aucun contenu n’est stocké sur un cloud externe ou des serveurs d’entreprise, explique Future Moments.

MicSwap MultiTrack 2.0 comprend également :

Partage de pistes et collaboration simples via des applications de messagerie privées et sécurisées ; Interface utilisateur mise à jour, flux de travail simple et intuitif ; Complètement testé et prêt pour iOS 15 et tous les nouveaux appareils Apple ; Disponible sans frais supplémentaires sur n’importe quel bureau macOS via l’App Store

MicSwap Multitrack 2.0 est disponible sur l’App Store ici et est au prix de 19,99 $ pour une licence perpétuelle, ainsi que plusieurs options d’abonnement en fonction des besoins des utilisateurs. Pour télécharger une version d’essai gratuite, cliquez ici.

