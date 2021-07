L’application audio sociale Clubhouse déploie une fonction de chat en tête-à-tête Backchannel

in

La plate-forme audio sociale Clubhouse a lancé une fonctionnalité de messagerie directe appelée Backchannel pour ses utilisateurs. La fonctionnalité est désormais disponible à la fois pour ses utilisateurs Android et iOS. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de l’application de recourir au chat en tête-à-tête, d’envoyer des messages sur un groupe de contacts et également de partager les liens utiles. Cependant, comme d’autres plates-formes de messagerie instantanée comme WhatsApp, Telegram, les utilisateurs ne pourront pour l’instant pas envoyer d’images ou de vidéos sur le chat, mais la société a assuré qu’elle travaillait également à rendre l’envoi de vidéos et d’images fonctionnel.

Pourquoi DM sur une application audio sociale ?

Apparemment, la société a décidé d’introduire la fonction de messagerie directe pour permettre aux participants ou aux modérateurs d’un événement en ligne de converser avec les participants tout en permettant aux gens de se connecter entre eux même après la fin de l’événement audio. Pour le dire plus succinctement, l’entreprise ne souhaite pas que les participants aux événements audio recherchent un autre support pour se connecter avec les autres participants de l’événement une fois l’événement terminé. De cette façon, la société vise à fournir à la fois des services à partir de sa plate-forme, à savoir un événement audio social ainsi qu’une fonction de messagerie directe.

Clubhouse avait accidentellement divulgué la nouvelle fonctionnalité en juin. La nouvelle fonctionnalité sera un développement crucial pour l’application Clubhouse, car ses applications audio sociales rivales, notamment Twitter Spaces et Facebook Live Audio Rooms, ont déjà activé la fonction de messagerie sur sa plate-forme. L’application a été téléchargée environ 8 millions de fois sur les appareils Android.

