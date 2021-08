L’application Bikry s’installe à Vinay Pathak en tant qu’ambassadrice de la marque

La marque affirme avoir déjà intégré 50 000 entreprises sur sa plate-forme à travers l’Inde

L’application Bikry, de Bizrise Technologies, a choisi l’acteur Vinay Pathak comme ambassadeur de la marque numérique. Dans le cadre de cette association, il sera vu promouvoir l’importance de la numérisation des magasins de détail indiens et toutes les fonctionnalités utiles de l’application Bikry sur les plateformes en ligne, a déclaré la société dans un communiqué.

L’application Bikry tirera parti de l’association avec Vinay Pathak par le biais du marketing numérique. La marque affirme avoir déjà intégré 50 000 entreprises sur sa plate-forme à travers l’Inde et vise à servir plus d’un million d’entreprises d’ici la fin de 2021.

« Vinay Pathak signifie vraiment une attitude dynamique et positive, et sa présence ne peut certainement pas passer inaperçue. Nous souhaitons vraiment la même chose pour l’application Bikry et voulons que de plus en plus de gens remarquent notre marque et les avantages qu’elle apporte aux petites et moyennes entreprises », a déclaré Abhishek Bhayana, fondateur de l’application Bikry, à l’association.

Créé en 2019, Bikry est le fruit de deux jeunes entrepreneurs, Himanshu Garg et Abhishek Bhayana. La plate-forme directe au consommateur a été conceptualisée dans le but de soutenir les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent tirer parti de la puissance d’Internet pour servir leurs clients. Disponible sur le Google Playstore, l’application Bikry fournit aux entreprises leur catalogue en ligne sous la forme d’un site Web intégré avec des passerelles de paiement et des options d’expédition. Il offre aux détaillants et aux propriétaires de petites entreprises une solution numérique de bout en bout allant de la gestion des opérations quotidiennes, de la promotion, des ventes, du paiement à la livraison et des services d’expédition à travers l’Inde. Il permet aux entreprises hors ligne de vendre leurs produits et services en ligne via leur boutique numérique à l’aide de l’application Bikry en s’enregistrant, en téléchargeant leurs produits/services et en les partageant sur différents canaux tels que WhatsApp, les médias sociaux ou les SMS.

