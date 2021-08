Actualités Bitcoin

L’application Bitcoin Rewards, pliez, pour lancer la fonctionnalité de réalité augmentée Pokemon Go-Type

La poussée pour l’adoption de la crypto-monnaie prend différentes formes. Mais, l’un des moyens les plus innovants jusqu’à présent a été la gamification.

À cette fin, Fold, une application de récompenses et de paiements Bitcoin, a mis au point un moyen intéressant d’inciter les gens à investir davantage dans la crypto.

Trouver des pièces, obtenir des pièces

Plus tôt cette semaine, Fold a annoncé le lancement d’une fonctionnalité de réalité augmentée (RA) qui permettra aux utilisateurs de gagner de la crypto en « explorant leur environnement physique ». La fonctionnalité fonctionne comme le jeu populaire Pokemon Go, permettant aux utilisateurs de visualiser leur environnement physique et de rechercher des Bitcoins cachés, ainsi que d’autres récompenses telles que des remises en argent et des offres commerciales.

S’exprimant sur la nouvelle fonctionnalité AR, le directeur général de Fold, Will Reeves, a expliqué :

«La fonction Fold AR offre aux consommateurs un moyen amusant et interactif de gagner des récompenses en bitcoins pour leurs dépenses quotidiennes. Tant de gens sont intéressés à participer à l’économie croissante du bitcoin, mais ne savent pas par où commencer. Fold permet à quiconque d’obtenir facilement son premier bitcoin, que ce soit via Fold AR via l’application ou la carte Fold.

Rachel Mersky, responsable de la conception de l’entreprise, a également expliqué qu’ils s’étaient inspirés de la nouvelle fonctionnalité de Pokemon Go. comme elle l’a expliqué, la nouvelle fonctionnalité AR permet à Fol de « rencontrer les clients là où ils se trouvent », quelles que soient leurs connaissances en cryptographie. En rendant amusant de gagner de la crypto, la fonctionnalité offre une solution gagnant-gagnant.

Fold a confirmé qu’ils ouvriraient une liste d’attente pour les utilisateurs à s’inscrire, certains d’entre eux ayant accès à la plate-forme plus tard ce mois-ci. L’accès ne sera que pour une durée limitée, les titulaires de cartes de débit Fold VISA pouvant obtenir encore plus de BTC dans l’expérience ARM, ainsi que des prix supplémentaires.

Outre la fonction AR, Fold a également confirmé qu’il prendrait en charge les frais d’inscription et d’activation de sa carte de débit Spin. Cela signifie que les résidents des États-Unis peuvent désormais commencer à utiliser gratuitement la carte Fold.

Les jeux fonctionnent bien pour la crypto

Les jeux sont devenus particulièrement populaires auprès des crypto-monnaies au cours des dernières années. Les entreprises utilisent le modèle du jeu pour gagner pour susciter l’enthousiasme tout en augmentant l’adoption en attirant davantage de personnes vers leurs jeux.

Axie Infinity, l’une des tendances crypto les plus en vogue en ce moment, est un jeu à gagner où les joueurs gagnent son jeton natif – Small Love Potions (SLP). Les joueurs ont besoin de ces jetons pour créer de nouveaux Axies, facturés par la société. L’achat et la vente d’Axies entraîneront également des frais de 4,25 % de la part d’Axie Infinity. Si un joueur souhaite encaisser ses SLP, il peut les vendre à d’autres sur un marché libre.

Axie Infinity a déclaré avoir plus de 350 000 joueurs actifs par jour. La société a également réalisé un chiffre d’affaires d’environ 120 millions de dollars pour juillet 2021, contre seulement 1,92 dollar au début de l’année. AXS – l’autre jeton natif de la société – se négocie actuellement à 69,38 $ après avoir commencé en 2021 à 0,518 $.

C’est une tactique simple – quand les gens ont une motivation ; ils ont tendance à adopter quelque chose. Axie Infinity (AXS) a compris cela, tout comme Fold.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.