Réseau de foudre

L’application Bitcoin Rewards se replie pour passer à la prise en charge complète du réseau Lightning d’ici 2022

L’application de récompenses et de paiements Bitcoin Fold intégrerait le réseau Lightning d’ici la fin de 2022. Le réseau Lightning est une solution de mise à l’échelle de deuxième couche ajoutée au réseau de Bitcoin. Le réseau permet des transactions hors chaîne et un traitement de micropaiement quasi instantané, ainsi qu’une confidentialité renforcée.

Repliez les partenaires avec OpenNode

Dans un communiqué de presse officiel, Fold a déclaré qu’il s’était engagé à intégrer le support Lightning Network d’ici la fin de l’année prochaine dans le cadre de ses plans pour soutenir et pousser l’adoption du réseau.

Pour ce faire, Fold s’associerait au processeur de paiement Bitcoin OpenNode pour la transition. OpenNode aide les entreprises à accepter les paiements Bitcoin sur le réseau Lightning. L’application fournit des prix instantanés à faible coût sans rétrofacturation à l’aide de Bitcoin.

La collaboration avec OpenNode permettrait aux utilisateurs de l’application Fold de profiter de retraits instantanés de leurs récompenses Bitcoin.

Cette intégration devrait amener de nombreux utilisateurs de Fold au Lightning Network.

Plus de 500 000 utilisateurs de Fold devraient bénéficier de cette intégration, dont beaucoup n’ont jamais expérimenté les paiements Lightning auparavant.

«Nous poursuivons notre tradition de déplacer l’espace vers Lightning comme nous l’avons fait auparavant au début avec Lightning Pizza. En incitant les utilisateurs à utiliser Lightning et à choisir de recevoir leurs récompenses dans un portefeuille Lightning, nous améliorons l’adoption de LN », a expliqué le PDG de Fold, Will Reeves, dans le communiqué.

Fold a été fondé en 2014 par Chris Martin, Corbin Pon, Matt Luongo et Will Reeves. La société de récompenses Bitcoin prétend offrir le moyen le plus simple et le plus simple de gagner du Bitcoin. L’application fournit des remises en argent Bitcoin via sa carte de débit Visa et son application mobile.

L’intégration Lightning de Fold suit sa fonctionnalité de réalité augmentée (AR) qui permet aux utilisateurs de gagner des avantages Bitcoin et in-app en explorant leur environnement physique. Fold a lancé la nouvelle fonctionnalité avec un plan gratuit pour la carte de débit Bitcoin Rewards de la société.

Croissance de l’adoption du réseau Lightning

Le Lightning Network a reçu beaucoup de reconnaissance ces derniers temps car il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour de lui. Pas plus tard qu’hier, il a été largement rapporté que Twitter testait un service de pourboire Bitcoin Lightning. La fonction de pourboire devrait utiliser Lightning pour les petits paiements en bitcoins et prendrait en charge les portefeuilles dépositaires et non dépositaires.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.