L’application britannique de passeport vaccinal produit des codes QR cassés sur les téléphones Android populaires

Alors que le Royaume-Uni assouplit ses restrictions sur les coronavirus restantes, de nombreux voyageurs vaccinés dans le pays s’appuieront sur l’application NHS pour afficher leur statut Covid-19 pour les voyages internationaux. Cependant, un bug dans la version Android de l’application, découvert par Android Central, pourrait laisser certains Britanniques avoir du mal à prouver leur statut vaccinal à la frontière, même s’ils ont reçu les deux doses.

Sur certains téléphones Android, l’application supprime la partie la plus à droite du code QR qu’elle génère, rendant le code illisible. Les téléphones concernés par le bogue dans la version actuelle de l’application – v1.48.7 – incluent certains des modèles actuels les plus populaires tels que le Samsung Galaxy S21, le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy A72, le OnePlus 8T, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Les autres modèles testés par AC, notamment les Google Pixel 5, Pixel 4a 5G, ASUS Zenfone 8, Oppo Find X2 Pro et Xiaomi Mi 11 Ultra, n’ont pas été affectés par le problème et ont affiché correctement le code QR complet.

Le bogue n’affecte que les codes QR Covid Pass générés pour les voyages, par opposition à ceux utilisés pour les essais d’événements du gouvernement britannique.

Étant donné que l’application n’est essentiellement qu’un wrapper pour le site mobile du NHS, le bogue est également présent dans la section Covid Pass de ce site Web sur les appareils concernés que nous avons testés. Cela signifie que les utilisateurs qui tentent d’obtenir un Covid Pass en se connectant via leur navigateur mobile sur un téléphone concerné verront également un code QR recadré et non numérisable.

Les voyageurs pourraient faire face à des maux de tête à la frontière si leur code ne scanne pas.

La fonction Covid Pass de l’application NHS est considérée comme le moyen le plus pratique pour les résidents anglais de prouver qu’ils sont entièrement vaccinés lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Actuellement, la France, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et la Croatie reconnaissent le NHS Covid Pass comme preuve de vaccination, et certains d’entre eux ont des règles beaucoup plus strictes pour les arrivées non vaccinées. Sans moyen fiable de prouver leur statut Covid, les voyageurs pourraient se retrouver refoulés aux frontières étrangères, rejetés à l’enregistrement par les compagnies aériennes ou soumis à une longue quarantaine à leur arrivée.

Bien que l’application NHS puisse également générer une version PDF du Covid Pass – qui contient un code QR fonctionnel même sur les appareils affectés par le bogue – il n’est pas clair si cela serait accepté s’il était affiché à l’écran plutôt que sous la forme d’une impression. -out, surtout en dehors du Royaume-Uni. Le NHS peut également envoyer par la poste une version imprimée du Covid Pass, mais cela peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables pour arriver.

Au niveau technique, le bogue semble être un problème d’interface utilisateur assez basique. Cela semble être dû à une incompatibilité entre la mise en page HTML utilisée pour afficher le code QR et le paramètre par défaut « taille d’affichage » (également appelé « zoom d’écran ») sur certains téléphones Samsung et OnePlus. Si vous modifiez ce paramètre en une valeur plus grande ou plus petite, le code QR s’affiche correctement sur les modèles concernés que nous avons testés – avec pour effet secondaire évident de faire apparaître tout le reste sur le téléphone plus grand ou plus petit, ce qui est loin d’être idéal.

Quoi qu’il en soit, pour le voyageur moyen qui se retrouve soudainement avec un code QR qui ne fonctionne pas à son arrivée à l’aéroport, ces types de solutions de contournement seront loin d’être évidentes. Et même si ce bug devrait être facile à corriger, il démontre également les problèmes techniques de démarrage susceptibles de se poursuivre à mesure que les voyages post-Covid s’ouvrent.

Android Central a contacté l’équipe des médias numériques du NHS et a été dirigé vers le bureau de presse du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette histoire.