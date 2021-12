L’application Cash de Block ajoute une nouvelle fonctionnalité pour offrir du Bitcoin à Noël

Pour Hannah Perez

Vous n’arrivez toujours pas à vous décider pour les cadeaux de Noël ? Ne vous inquiétez pas, la société de Jack Dorsey a une alternative pour vous.

Désormais, les utilisateurs de Cash App, le service de paiement mobile développé par la société Block, pourront offrir du Bitcoin en cadeau directement depuis l’application.

Block (anciennement Square), la société de paiement numérique de Jack Dorsey, a annoncé cette semaine le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité pour son application Cash qui permet aux utilisateurs de envoyer à la fois des crypto-monnaies et des actions en cadeau pendant la période des vacances.

Le compte Twitter officiel de Cash App a annoncé la nouvelle capacité mardi. Selon le tweet, les quelque 40 millions d’utilisateurs actifs de l’application pourront désormais envoyer à partir d’un dollar en Bitcoin ou en actions de la même manière qu’ils envoient de l’argent. De plus, ils n’ont pas besoin d’avoir préalablement une crypto-monnaie ou des actions sur leur compte pour le faire.

Avec l’application Cash, vous pouvez désormais envoyer simplement [USD]1 $ en actions ou en bitcoins. C’est aussi simple que d’envoyer de l’argent et vous n’avez pas besoin d’avoir des actions ou des bitcoins pour les donner. Alors en cette période des fêtes, oubliez les bougies parfumées ou la nouvelle serviette de plage et aidez votre cousin à commencer à investir.

La nouvelle fonctionnalité, qui sort quelques semaines avant Noël, permet aux utilisateurs de donner du BTC et une grande variété d’actions en bourse, notamment Tesla, Apple, Amazon, Meta, entre autres. Les utilisateurs peuvent envoyer les cadeaux de leurs fonds en dollars ou les payer avec une carte de débit, selon CNBC.

De plus, les destinataires des cadeaux ont la possibilité de choisir la forme de leur cadeau, car ils peuvent choisir de prendre les fonds en espèces plutôt qu’en crypto-monnaies ou en actions. Le service n’est disponible qu’entre utilisateurs de l’application.

Donner du Bitcoin à Noël

La dernière fonctionnalité d’envoi de cadeaux en argent numérique place Cash App aux côtés d’entreprises telles que Coinbase et PayPal qui permettent déjà à leurs clients d’envoyer des devises numériques comme moyen de paiement ou comme cadeau à des tiers sur les plateformes respectives.

Bien qu’il faille noter qu’il existe d’autres méthodes disponibles pour donner des crypto-monnaies qui ne nécessitent pas de compte sur une plateforme d’échange. Par exemple, un moyen peut être via un portefeuille papier ou via un portefeuille matériel, tel que Trezor ou Ledger, pour ceux qui souhaitent le faire de manière plus élégante. Il existe également des services spécialisés dans ce type de cadeaux, par exemple Bit4coin, une plateforme pour offrir des cartes-cadeaux Bitcoin.

Pendant ce temps, une étude récente de la société de crypto-monnaie BlockFi, et examinée par Cointelegraph, a révélé que un Américain sur 10 serait prêt à offrir ou à recevoir des actifs numériques en cadeau ce Noël. De ce groupe, 75% ont déclaré qu’ils donneraient du Bitcoin, tandis que d’autres options moins populaires étaient Dogecoin et Ethereum.

