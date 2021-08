L’application Cash de Square a vu ses revenus augmenter de 3 fois grâce aux services Bitcoin au deuxième trimestre 2021 Crypto new media

in

Square, la société de services financiers dirigée par le taureau BTC Jack Dorsey, a presque doublé sa marge brute au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même partie de l’année dernière. Fait intéressant, une partie substantielle de cette augmentation est venue des services liés au Bitcoin de la société, qui se sont épanouis depuis le début de 2021.

Le bénéfice brut de Square monte en flèche

La société, basée à San Francisco, a annoncé les chiffres impressionnants dans son rapport du deuxième trimestre 2021 envoyé aux investisseurs récemment. Peut-être plus particulièrement, les résultats montrent un bénéfice brut record de 1,14 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 91 % d’une année sur l’autre.

Cash App, l’application de service de paiement de la société disponible uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni, est responsable de 546 millions de dollars des bénéfices bruts, soit 94 % de plus qu’au deuxième trimestre 2020. Les différences avec 2019 sont encore plus importantes, comme l’explique le document :

« Par rapport à il y a deux ans, les entrées par client actif effectuant des transactions mensuelles ont presque doublé et le bénéfice brut par client a été multiplié par 2,5 ».

Carré Bénéfice Brut YoY. Source : Carré

Le chiffre d’affaires total a également atteint de nouveaux sommets de 4,68 milliards de dollars, soit une augmentation de 143% en glissement annuel, et les services connectés à la crypto-monnaie principale ont joué un rôle crucial dans cette croissance. Ces fonctionnalités ont généré 2,72 milliards de dollars, avec un bénéfice brut de 55 millions de dollars. Cela signifiait que les deux étaient “environ 3 fois plus d’une année sur l’autre”.

En tant que tel, le rapport de Square indiquait que “les revenus et la marge brute de Bitcoin ont bénéficié des augmentations d’une année sur l’autre du prix des activités de bitcoin et de bitcoin et de la croissance de la demande des clients”.

Cependant, les investissements de Square dans BTC, rapportés précédemment, ont entraîné une perte de valeur de 45 millions de dollars, car le prix de l’actif et l’ensemble du marché de la cryptographie ont chuté en mai et juin.

L’histoire de Square avec Bitcoin

Comme mentionné ci-dessus, la société de services financiers dirigée par l’un des plus éminents partisans du Bitcoin – Jack Dorsey – a fréquemment affiché son soutien à l’actif.

Plus récemment, le géant américain a déclaré qu’il avait accepté d’acquérir une société de technologie financière australienne appelée Afterpay pour 29 milliards de dollars et permettrait les achats de BTC via Cash App.

Avant cela, Square a souligné son intention de lancer une nouvelle entreprise commerciale combinant la finance décentralisée avec Bitcoin pour faciliter les services non dépositaires et sans autorisation. Cela s’est produit quelques semaines seulement après que la société a confirmé qu’elle développerait et publierait effectivement un portefeuille matériel BTC.

La source