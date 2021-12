Avec la sortie de macOS 12.1 avec prise en charge de SharePlay par Apple, le développeur Jordi Bruin vient de lancer Navi, une application universelle qui aide les personnes malentendantes et autres handicaps à participer facilement à un appel FaceTime en utilisant des sous-titres et des traductions en direct.

Bruin, qui a récemment créé Cibo, une application iOS qui vous aide à numériser et à traduire les menus des restaurants lorsque vous voyagez à l’étranger, raconte à . comment il a créé Navi :

En avril, j’ai participé à un hackathon et j’ai joué avec l’API mixToTelephonyUplink pour permettre aux personnes muettes de parler lors d’appels téléphoniques avec Text to Speech (…) Pendant la WWDC, j’ai regardé la session SharePlay et j’ai commencé à imaginer des moyens de rendre l’idée de transcription à nouveau réelle.

Avec Navi, le client FaceTime aide les utilisateurs à :

Sous-titres codés instantanés pour vos appels FaceTime Traduisez les sous-titres entrants en temps réel dans plus de 20 langues Expérience construite spécifiquement autour de Picture in Picture Sur macOS, les sous-titres sont superposés directement sur la fenêtre vidéo Les sous-titres sont cryptés de bout en bout via les serveurs d’Apple

Voici les 20 langues disponibles à traduire : polonais, turc, thaï, ukrainien, allemand (Autriche), français (Suisse, France et Canada), finnois, vietnamien, italien, suédois, allemand, japonais, portugais (Brésil et Portugal) , espagnol (Mexique et Espagne), norvégien, danois, croate, chinois (traditionnel et simplifié), néerlandais et anglais (Canada, Afrique du Sud, Philippines et Royaume-Uni) et arabe (Arabie saoudite).

Bien que Bruin ait créé cette application pour aider les personnes ayant une déficience auditive et d’autres handicaps qui les empêchent de participer facilement à un appel vidéo, l’application est également utile pour les personnes qui ne parlent pas la même langue mais doivent tout de même s’engager en temps réel. conversation:

SharePlay ajoute une API très simple permettant aux développeurs de transmettre des informations entre les personnes lors d’un appel FaceTime, toutes cryptées et avec une latence très faible. (…) ! J’avais plus de 500 personnes sur le TestFlight, mais comme les tests m’obligeraient à tous les appeler, je devais trouver de meilleurs moyens, donc à la fin, j’ai dû me faire beaucoup de FaceTime à partir de différents appareils. (…) Et je suis toujours époustouflé par moments lorsque j’utilise la fonction de traduction en direct et que je peux avoir une conversation avec quelqu’un dont je ne parle pas la langue. Cela ressemble parfois à un film de science-fiction.

Avec ces deux publics à l’esprit, le développeur souhaite continuer à améliorer Navi pour les personnes malentendantes et autres handicaps, puisque Navi vient de lancer :

« J’ai entendu dire par certains des utilisateurs malentendants du TestFlight que c’est déjà très utile, donc je veux avant tout savoir d’eux s’il y a quelque chose que je peux ajouter pour que l’application fonctionne mieux pour leurs besoins spécifiques. »

Pour utiliser Navi, lancez simplement un appel FaceTime, ouvrez Navi, appuyez sur le bouton « Activer les sous-titres » pour inviter les autres personnes de l’appel FaceTime à Navi, puis il leur suffit d’accepter l’invitation SharePlay.

Navi est disponible gratuitement sur l’App Store ici. Les utilisateurs peuvent débloquer la possibilité d’utiliser des sous-titres sur tous leurs appels pour un paiement unique de 6,99 $.

Pour activer la fonction de traduction en direct, les utilisateurs peuvent acheter des packs de jetons de traduction, qui sont utilisés pour traduire les sous-titres entrants, avec l’option la moins chère de 26,99 $ pour 250 000 jetons.

