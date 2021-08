L’application Coinbase se télécharge Back to Mooning, s’associe à Mitsubishi pour intégrer ses 40 millions de clients japonais

Comme Coinbase commence par des produits de vente au détail pour les titulaires de compte MUFG qui pourront acheter et vendre des BTC, ETH, LTC, BCH et XLM. Il a également stocké 4,36 milliards de dollars en espèces, quatre fois plus qu’à la fin de 2020, pour les jours de pluie, y compris un régime réglementaire plus strict.

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, a recommencé à gravir les échelons.

Le classement de Coinbase App aux États-Unis a atteint un creux fin juillet lorsqu’il est tombé à 445 places. Depuis lors, il a grimpé à environ 200 classements, mais il a encore un long chemin à parcourir car pendant la folie de mars à mai, il a continué à capturer la première place sur App Store et Google Play dans la catégorie finance gratuitement applications.

Il en va de même pour les autres applications liées à la cryptographie dans la catégorie finance, avec Blockolio de 28 à 411 le 29 juin sur Google Play. eToro Crypto a bondi de plus de 175 places sur Apple Store et 118 sur Google Play en moins d’un mois, un peu comme Kraken Pro, qui a bondi respectivement de 151 et 216 places.

Binance, cependant, connaît une croissance lente aux États-Unis, actuellement supérieure à 65 sur l’App Store et 50 sur Google Play, contre près de 100 le mois dernier mais toujours en baisse par rapport au top 10 en mai.

Au milieu de cela, Coinbase Global a annoncé son partenariat avec MUFJ Financial Group Inc. pour lancer un échange de crypto-monnaie au Japon. Ce partenariat permettra aux titulaires de comptes de la plus grande banque du pays d’acheter et de vendre des actifs cryptographiques, a indiqué la bourse dans un communiqué.

Coinbase a déjà obtenu une approbation plus facile cette année au Japon, où il sera confronté à la concurrence locale de 31 sociétés enregistrées pour échanger des cryptos, y compris Coincheck et GMO Coin appartenant au groupe Monex.

“Nous visons à atteindre un large éventail de clients en offrant des services à faible obstacle”, a déclaré jeudi Nao Kitazawa, directeur de Coinbase Japon.

L’échange de crypto basé aux États-Unis propose déjà le commerce de crypto à 68 millions d’utilisateurs et 9 000 institutions, et maintenant avec ce dernier partenariat avec MUFG, il s’adressera à 40 millions de clients japonais supplémentaires.

“Notre partenariat avec MUFG aidera des millions de personnes au Japon à accéder rapidement à notre plate-forme et à commencer à négocier sur notre bourse en offrant le dépôt rapide MUFG à tous les clients au Japon dès le premier jour.”

Coinbase commencera par lancer des produits de vente au détail qui comprendront une suite des cinq principaux actifs basés sur le volume des transactions, à savoir. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Stellar.

Tout en ciblant initialement le commerce de détail, Kitazawa est optimiste quant aux perspectives d’affaires institutionnelles car il a déclaré qu’un nombre croissant d’investisseurs institutionnels souhaitaient leur parler, et “leurs questions sont devenues plus spécifiques récemment”, a-t-il ajouté.

Stocker de l’argent pour les jours de pluie

Au milieu de tout cela, Coinbase a stocké 4,36 milliards de dollars en espèces au 30 juin, soit quatre fois plus qu’à la fin de 2020, pour faire face à une multitude de risques commerciaux dans l’industrie de la cryptographie, a déclaré la directrice financière Alesia Haas. Des liquidités supplémentaires sont conservées à titre d’assurance contre les risques non identifiés, a-t-elle déclaré.

Hass a expliqué que l’entreprise se prépare à un régime réglementaire plus strict, à des baisses potentielles des échanges ou à d’éventuelles cyberattaques.

“Nous voulons nous assurer que nous maintenons ces réserves de liquidités afin que nous puissions continuer à investir et continuer à développer nos produits et services dans le cas où nous entrions dans un hiver crypto.”

Coinbase porte également une attention particulière aux déclarations publiques du président de la SEC, Gary Gensler, car ils « pensent que la réglementation peut être un catalyseur et non un fardeau ». En outre, la bourse devra peut-être faire face à de nouvelles exigences en matière de déclaration fiscale en vertu de la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars, mais la bourse a déjà des systèmes en place pour se conformer à la mesure, et elle s’attend à ce que les coûts de conformité soient négligeables.

Pendant ce temps, au cours du deuxième trimestre, il a déclaré un chiffre d’affaires de 1,61 milliard de dollars, contre 32 millions de dollars un an plus tôt, alors que ses utilisateurs de transactions mensuelles au détail ont été multipliés par six au cours de la même période, pour atteindre 8,8 millions, qui représentent plus de 94 % de revenus des transactions. En outre, l’ajout de nouvelles cryptos, telles que Dogecoin, en juin a encore augmenté les revenus, a déclaré Haas.

