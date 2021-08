L’application COVID Alert a pu éviter un grand nombre de cas au Canada

En cinq mois, l’application pour smartphone COVID Alert du Canada a réduit le nombre de cas dans le pays entre 6 284 et 10 894, a conclu une étude indépendante.

L’étude, qui a été menée par quatre chercheurs de l’Université McGill à Montréal, indique que l’application a sauvé entre 57 et 101 vies mais que seuls quelques Canadiens l’ont utilisée.

L’application COVID Alert a sauvé de nombreuses vies avec un taux d’adoption relativement modeste.

« Avec une adoption même relativement modeste, comme à Terre-Neuve-et-Labrador, notre modélisation suggère que l’application COVID Alert a pu éviter une proportion substantielle de cas », a déclaré Erica Moodie, professeure de biostatistique à McGill, au Toronto Star. Moodie est l’un des chercheurs impliqués dans l’étude.

“Une adoption plus large aurait pu éviter de nombreux cas et des décès ultérieurs”, a-t-elle déclaré.

L’étude publiée mardi a pris les données brutes de l’application, qui était disponible sur certains des meilleurs appareils Android, entre mars et juillet 2021 ; l’application était disponible pour les Canadiens en juillet 2020.

17 % de la population canadienne aurait téléchargé l’application COVID Alert.

Selon le rapport, l’application a été téléchargée 6,6 millions de fois (cela représente 17% de la population), mais il convient de noter que les utilisateurs de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Yukon et du Nunavut n’ont pas été en mesure de signaler un diagnostic de COVID-19. .

La recherche s’est concentrée sur les endroits où plus de 200 notifications ont été envoyées. Ceux-ci comprenaient le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Ontario et la Saskatchewan.

Certaines données ont également été entravées car certaines provinces utilisaient leur propre application de recherche de contacts, comme en Colombie-Britannique et en Alberta. En outre, les données pourraient également avoir été affectées car la langue maternelle de certaines personnes n’est ni l’anglais ni le français, ou les utilisateurs plus âgés, a noté le rapport.

Les chercheurs ont également trouvé difficile d’examiner les données en raison de problèmes de confidentialité, note le rapport. Il a ajouté que Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ont enregistré “des ratios considérablement plus élevés de cas évités et de décès évités” en raison d’une adoption plus élevée. « À Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, la limite supérieure du nombre de cas évités était supérieure à 60 % du total des cas enregistrés au cours de la période d’analyse », indique le rapport.

