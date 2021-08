L’application culinaire Tinychef rejoint Saakshi Jain en tant que directeur marketing

Cette décision survient dans la foulée de l’acquisition de Zelish par Tinychef.

L’application culinaire axée sur la voix Tinychef a nommé Saakshi Jain au poste de directeur du marketing. Dans son nouveau rôle, Jain sera responsable du marketing, de l’image de marque et de la croissance de Tinychef sur ses marchés indien, américain et canadien. De plus, elle pilotera les stratégies de communication internes et externes pour l’application. Cette décision fait suite à l’acquisition par Tinychef de Zelish alors que Jain était co-fondateur de ce dernier.

Avant son passage entrepreneurial chez Zelish, Jain a dirigé des fonctions marketing chez Happay, 91springboard et MyGate. Pendant ce temps, l’application a nommé Rakesh Edavalath au poste de directeur général. Edavalath, qui était un autre co-fondateur de Zelish, travaillera à la création et au développement du produit sur les applications et les haut-parleurs intelligents. Leurs expériences entrepreneuriales et leurs compétences en leadership apporteront une grande valeur ajoutée, a déclaré Bahubali Shete, fondateur de Tinychef.

“L’acquisition de Zelish par Tinychef arrive à un moment passionnant alors que nous continuons à innover avec nos forces ensemble et à élargir notre base d’utilisateurs en leur donnant accès à beaucoup plus de recettes et à une expérience améliorée non seulement sur l’application mais aussi sur l’intelligence artificielle. haut-parleurs », a déclaré Sanjeev Kapoor, fondateur de Tinychef.

Tinychef propose diverses utilisations allant de la planification automatique des repas et des achats d’épicerie en un clic à la cuisine à guidage vocal. Il fonctionne également en synchronisation avec les appareils connectés et convertit le contenu des recettes en conversations de marque sur les haut-parleurs intelligents Amazon Alexa et Google Home.

L’application a été fondée en 2017 par Bahubali Shete, Asha Shete et Sanjeev Kapoor. Dans le cadre de la cohorte inaugurale de Google for Startups Accelerator : Voice and AI Accelerator Program, Tinychef a collecté plus de 2 millions de dollars. Le dernier tour de table de 1 million de dollars a été mené par l’accélérateur Venture Catalysts.

