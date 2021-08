L’application d’achat Mada lance des produits pour hommes avec Nordstrom, les détaillants – WWD

L’application d’achat Mada s’est étendue aux vêtements pour hommes avec Mada Men’s, offrant jusqu’à 500 000 produits de 1 500 marques via des détaillants tels que Nordstrom, Bloomingdale’s, East Dane et Urban Outfitters.

Lancée par Madison Semarjian en janvier 2020, l’application gratuite pour femmes Mada permet aux utilisateurs d’acheter des produits de marques de luxe, contemporaines et grand public allant de Gucci à Frame grâce à une expérience gamifiée où les acheteurs glissent vers la droite sur les produits et les tenues qu’ils aiment et vers la gauche. sur les options qui ne les intéressent pas. Les nouveaux signataires remplissent un questionnaire pour affiner leurs préférences, et à partir de là, une collection d’articles est construite qu’ils peuvent acheter sur l’application et que les détaillants peuvent envoyer via un modèle de livraison directe.

De plus, l’application présente des looks élaborés par des stylistes et des influenceurs pour montrer les tendances du marché ou pour donner une nouvelle perspective sur le style, tous destinés à aider l’utilisateur à effectuer un achat plus éclairé.

Semarjian a déclaré que le côté masculin de l’application est plus rationalisé, car les recherches ont révélé que les hommes sont plus susceptibles d’acheter plus rapidement tandis que les femmes parcourent et recherchent l’inspiration. Elle a ajouté que la plupart des hommes interrogés veulent bien paraître, mais ne savent pas par où commencer, et pense également que les hommes pourraient finalement surpasser les femmes pour l’entreprise.

“Je pense que les vêtements pour hommes vont dans une bonne direction”, a-t-elle déclaré. « Peut-être que le dialogue n’a pas été là. Notre public dit que nous voulons bien paraître, mais ne savent pas comment. Ils veulent plus de mode haut de gamme ou streetwear et ils expérimentent plus que les chinos et les chemises boutonnées.

Le fondateur et chef de la direction a été inspiré pour lancer Mada après avoir eu du mal à trouver une tenue à porter en tant qu’étudiant de première année au Boston College. Vers la fin de sa carrière universitaire, elle a travaillé avec des développeurs pour créer l’application sous la direction de conseillers et de data scientists qui ont développé l’intelligence artificielle pour d’autres marques.

Et lorsque les magasins de détail traditionnels ont été contraints de fermer pendant le verrouillage, Mada en a profité, a-t-elle déclaré. « Le confinement nous a été très utile. Les gens étaient à la maison et au téléphone probablement plus qu’avant. Le temps d’engagement avait été de 7,5 minutes et augmentait lentement tout au long de COVID. Notre temps d’engagement a augmenté d’environ deux minutes, surpassant les principales plateformes de médias sociaux à l’exception de TikTok. »

Semarjian a refusé de partager le nombre d’utilisateurs sur l’application, mais a déclaré que 55,4% des membres sont des consommateurs de la génération Z, et en tant que génération Z elle-même, elle pense avoir offert une expérience qui parle aux consommateurs comme elle.

“Je pense que nous en sommes aux premiers stades de la façon dont la technologie peut réorganiser l’expérience client numérique et en magasin”, a-t-elle déclaré. « Je savais que nous devions faire [Mada] amusant et gamifié. Cela peut parfois sembler fantaisiste, mais les choses évoluent dans la bonne direction. »