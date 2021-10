L’application d’assistance Apple ajoute le remplacement express, une intégration améliorée des AirPods et de l’Apple Watch

Apple déploie une belle mise à jour de l’application Apple Support pour iPhone et iPad. Avec la sortie d’aujourd’hui de la version 4.4, l’application d’assistance Apple vous permet désormais d’obtenir facilement le service de remplacement express pour les appareils intégrés à l’application et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le remplacement express est l’un des avantages les plus utiles d’AppleCare+ aux États-Unis. Il vous permet d’obtenir un remplacement pour votre iPhone cassé ou endommagé avant d’envoyer votre appareil d’origine. Cela vous permet de sauter une visite à l’Apple Store et garantit que vous n’êtes pas sans téléphone.

Auparavant, vous deviez appeler ou discuter avec Apple pour lancer un remplacement express de votre appareil. Cependant, la mise à jour d’aujourd’hui de l’application Apple Support permet de le faire plus facilement directement dans l’application.

Pour trouver l’option Remplacement express dans l’application d’assistance Apple, choisissez votre type de dommage, puis recherchez l’option « Remplacement express ». L’application vous guidera ensuite tout au long du processus de lancement d’un remplacement express.

Les autres améliorations apportées à l’application Apple Support avec la mise à jour d’aujourd’hui incluent :

Avec iOS 15, il est plus facile que jamais d’acheter une couverture supplémentaire pour votre Apple Watch ou vos AirPod Compatibilité mise à jour pour iPad mini (6e génération) Améliorations des performances et corrections de bugs

L’application Apple Support est disponible sur l’App Store.

