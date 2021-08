L’application d’assistance Apple pour iOS ajoute des AirPod couplés à votre liste d’appareils

L’application Apple Support vient de recevoir une nouvelle mise à jour avec la version 4.3, ajoutant des AirPod couplés à la liste de vos appareils.

Auparavant, si vous aviez besoin d’assistance pour vos AirPod en ce qui concerne « Audio et son », « AirPods perdus ou manquants », « Batterie et chargement », « Appairage et connectivité », « Dégâts physiques ou liquides », ou plus, vous deviez cliquez sur une icône AirPods générique sur l’application Apple Support.

Désormais, lorsque vous recherchez des AirPod spécifiques sur l’application Apple Support, vous trouverez tous les AirPod que vous possédez. En cliquant sur « Détails de l’appareil », vous obtenez des informations sur son modèle, son numéro de série et sa couverture.

Avec cette mise à jour, vous pouvez facilement voir si vos AirPod sont toujours sous garantie ou non, même si vous ne les avez pas connectés à votre téléphone.

En plus de cela, si vous souhaitez vérifier leur garantie, vous devez connecter vos AirPods, allez dans “Paramètres”, “Bluetooth”, “i” point sur vos AirPods, puis vérifiez la garantie. Bien que certains produits Apple apparaissent sous votre compte iCloud dans les paramètres, les AirPod ne sont pas pris en charge.

L’application Apple Support a également apporté des améliorations de performances et des corrections de bugs. Il y a quatre mois, l’application a également reçu une mise à jour importante avec :

Les détails de la couverture mis à jour affichent désormais plus d’informations sur vos options de prestations et de services ; Recevez des rappels sur vos réservations à venir par SMS ou par téléphone.

Récemment, Apple a également commencé à proposer aux développeurs un firmware bêta pour AirPods Pro. La dernière version a apporté la fonctionnalité Conversation Boost. Il amplifie la voix d’une personne qui parle devant vous en utilisant des microphones à formation de faisceau.

Apple dit que la fonctionnalité est principalement conçue pour les personnes qui ont des problèmes auditifs légers, ce qui entraîne des difficultés à entendre les autres sans utiliser d’appareils dédiés.

Les conditions préalables à l’exécution de la version bêta d’AirPods Pro incluent un Mac exécutant la version bêta de Xcode 13, un iPhone exécutant la version bêta d’iOS 15 et un ensemble d’AirPods Pro entièrement chargés. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles pour les AirPods normaux ou les AirPods Max.

En rapport:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :