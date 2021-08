L’application d’astronomie Sky Guide pour iOS obtient sa plus grande mise à jour à ce jour avec la sortie de la version X

L’application d’observation des étoiles populaire Sky Guide exclusivement pour iOS a récemment reçu la plus grande mise à jour de ses 8 ans d’histoire, ajoutant de nombreuses nouvelles fonctionnalités et introduisant une version d’entrée de gamme gratuite pour la première fois.

Quoi de neuf dans la version X ?

Les fonctionnalités phares de la nouvelle mise à jour sont orientées vers une expérience visuelle plus premium. Les utilisateurs peuvent désormais activer ou désactiver l’effet Aurora et découvrir en temps réel les ombres du ciel à l’aube, le jour, le crépuscule et la nuit dans l’application (Fifth Star Labs, les développeurs de l’application, utilisent un processus de calcul basé sur la physique connu sous le nom de diffusion multiple atmosphérique pour simuler ces visuels). Parmi les autres nouveaux visuels, citons l’art de la constellation 3D amélioré, une interface utilisateur de recherche repensée pour une navigation plus intuitive et une nouvelle fonctionnalité amusante pour les appareils compatibles Lidar en mode AR qui scanne votre plafond et vous permet de le briser avec un robinet pour observer les étoiles à l’intérieur .

Qu’est-ce qui vient avec les versions payantes de l’application ?

Maintenant que le modèle de base de l’application est téléchargeable gratuitement, deux nouveaux niveaux payants ont été introduits pour ceux qui recherchent la suite complète de fonctionnalités.

Sky Guide Plus déverrouille un zoom 100 fois plus élevé, 100 fois plus d’étoiles, 10 000 fois plus de satellites, des prévisions météorologiques et météoriques, des objets du système solaire étendus et des phénomènes cosmiques, de nouveaux filtres spectraux pour différentes longueurs d’onde de lumière et un chercheur de ciel sombre. Le niveau mis à niveau coûte 1,99 $ par mois ou 14,99 $ par an avec un essai gratuit d’une semaine.

Sky Guide Pro augmente les fonctionnalités du niveau Plus de plusieurs puissances de 10 tout en déverrouillant également les options avancées de l’interface utilisateur et les visites cinématographiques. Ce dernier niveau mis à niveau coûte 4,99 $ par mois ou 39,99 $ par an avec un essai gratuit d’une semaine.

Les utilisateurs existants subiront-ils des changements ?

Ceux qui ont déjà acheté l’application Sky Guide continueront de profiter des mêmes fonctionnalités et d’obtenir gratuitement des corrections de bugs. Le seul changement concerne les abonnés Supermassive existants qui passeront en toute transparence à la version Sky Guide Pro de l’application.

Sky Guide est une application primée du choix de l’éditeur sur l’App Store iOS et a été présentée lors de l’événement iPad d’Apple le 20 avril 2021. Découvrez l’aperçu à 53:20 dans la vidéo d’Apple ci-dessous !

Sky Guide Version X peut être téléchargé depuis l’App Store iOS ici.

Vous aimez lire Espace exploré ?

Aidez les autres à nous trouver en suivant dans Actualités Apple et Actualités de Google. N’oubliez pas de nous consulter sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, rejoignez notre Discord, rejoignez la discussion sur notre Reddit et n’oubliez pas le podcast Space Explored !