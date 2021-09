L’application de calculatrice intelligente Soulver pour Mac prend en charge la publication sur le Web, les données sur les cours des actions, etc.

Soulver est l’une de mes applications préférées pour Mac, et elle est devenue encore plus puissante cette semaine avec la sortie de Soulver 3.5. La mise à jour de cette semaine pour Soulver ajoute la prise en charge de la publication de feuilles via le Web, l’intégration avec les cours boursiers et les devises en direct et historiques, et bien plus encore.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Soulver peut être décrit comme un hybride entre une application de calculatrice et un éditeur de texte.

Soulver est idéal comme simple remplacement de la calculatrice. Mais il brille vraiment lorsque vous l’utilisez pour explorer différents scénarios et expérimenter avec des nombres. Vous pouvez utiliser des mots et des nombres côte à côte et vous ne rencontrez presque jamais d’erreur. Et tout votre travail est automatiquement enregistré pour vous afin que vous puissiez le référencer plus tard.

Avec la sortie de Soulver 3.5 cette semaine, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus notables est la prise en charge de la publication de feuilles Soulver sur le Web. Cela signifie que vous pouvez créer une feuille de notes et de calculs Soulver, puis partager un lien vers cette feuille, et tout le monde peut la visualiser directement dans le navigateur Web de son choix.

Partager un lien vers une feuille qui peut être consultée par n’importe qui en tant que site Web Supprimer votre feuille du Web à tout moment Publier des feuilles à partir du menu Feuille ou du menu contextuel d’une feuille dans la barre latérale Un compte gratuit est nécessaire pour l’utiliser caractéristique. Inscrivez-vous en utilisant uniquement votre adresse e-mail dans les préférences de Soulver



Soulver ajoute également l’intégration avec les données de devises historiques et les cours des actions en direct et historiques.

Conversions de devises historiques

Prise en charge des conversions de devises historiques : « 1 BTC en USD le 8 mars 2019 », « 30 EUR en USD il y a un an » Les taux de change historiques sont disponibles pour toutes les devises du monde réel, depuis 1999 Les taux sont également disponibles pour Bitcoin (retour à 2013)

Cours des actions en direct et historiques

Utilisez des téléscripteurs d’actions en direct dans les calculs : « 10 AAPL », « TSLA × 30 » Faites des requêtes historiques sur les cours des actions : « 10 AAPL le 9 janvier 2007 » Vous pouvez également effectuer des requêtes historiques pour le cours de clôture réel (non ajusté), et volume des transactions : « fermeture FB le 3 septembre 2015 », « volume AMZN le 24 mars 2009 » Les prix sont inclus pour 8 sociétés de technologie populaires : Apple (AAPL), Facebook (FB), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) , Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX), AirBnB (ABNB) et Tesla (TSLA) (App Store uniquement) Abonnez-vous à Soulver Stocks pour accéder à plus de 150 000 téléscripteurs sur plus de 70 bourses. Les futures versions iPhone et iPad de Soulver prendront également en charge ce service

Consultez ce lien pour un exemple de feuille Soulver publiée sur le Web qui intègre justement les nouveaux cours boursiers historiques/en direct et les conversions de devises.

Vous pouvez trouver ci-dessous une ventilation des autres améliorations dans la mise à jour de Soulver de cette semaine. Soulver est disponible avec un essai de 30 jours et pour 29,95 $ par la suite. C’est l’une de mes applications Mac les plus utilisées, et la mise à jour de cette semaine la rend encore plus utile.

Éditeur de texte

Alignez les lignes à gauche, au centre ou à droite à l’aide du menu Format Tailles de police supplémentaires, maintenant jusqu’à un maximum de 72 pt La position de défilement est désormais conservée lors du passage d’une feuille à l’autre La dictée système est désormais prise en charge dans l’éditeur de texte principal (merci, Keith !)

Feuilles et cahiers

Vous pouvez maintenant ouvrir un fichier de feuille de calcul (soit à partir de la boîte de dialogue Ouvrir, soit à partir du Finder). Un seul livre de feuilles peut être modifié à la fois Nouveau format de fichier de feuilles de calcul plus léger Les feuilles de calcul créées avec les versions précédentes de Soulver 3 seront automatiquement mises à niveau vers le nouveau format et ne seront pas lisibles par les versions précédentes de Soulver 3

Exportation/impression

Possibilité de masquer les commentaires (//) et les indicateurs d’en-tête (#) des feuilles exportées/imprimées Les feuilles exportées/imprimées respectent désormais les couleurs d’en-tête et d’étiquette De nombreuses améliorations de style aux feuilles exportées/imprimées

Préférences

La feuille « Tweak Engine » a été unifiée dans les préférences dans un volet de préférences « Calculator » Ajout d’une nouvelle préférence pour choisir ce qui se passe lorsque ⌘N est tapé : créer une nouvelle feuille dans le classeur fichier dans la fenêtre de style d’en-tête améliorée du Finder

Calculs de cuisson/conversions de densité

Conversions volume en masse pour plus de 200 substances : « 250 grammes de beurre dans des tasses », « 10 litres d’huile d’olive en kg » Fonction de densité de la substance : « densité du vin blanc », « densité du jaune d’œuf »

Hexadécimal & binaire

Convertir entre décimal, hexadécimal ou hexadécimal (0x) et binaire (0b): “35 en binaire”, “119 en hexadécimal”, “0b01010 en décimal”, “0xF34 en binaire”

Autres améliorations de la calculatrice

Les jours fériés de votre pays sont pris en compte lors du calcul des jours ouvrés/jours ouvrés Prise en charge des fonctions phrasées combinées : « la moitié de la moitié de 30 % de 90 » Prise en charge des mots numériques : « cinq moins trois », « cinq cent trente-trois + deux cent douze », « 1,4 million », etc. composition mensuelle plutôt qu’annuelle pour les intérêts composés : « 30k pendant 5 ans à 4,5 % de composition mensuelle » La notation scientifique (plutôt que la notation SI) est désormais utilisée pour les nombres supérieurs à un billion et inférieurs à une nano contiennent des points décimaux : « 3e5.5 » « 5/10% » est désormais équivalent à « 5 is what % of 10 » (c’est-à-dire 50 %). Auparavant, cette expression avait un résultat décimal simple (0,5) Other misc. améliorations

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :