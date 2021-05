L’application de caméra Halide passe de l’iPhone à l’iPad avec la nouvelle vue Pro, l’interface utilisateur personnalisée, etc.

Halide est sans doute l’application d’appareil photo la plus raffinée mais la plus puissante de l’iPhone pour la photographie. Il trouve un équilibre avec son apparence attrayante et ses commandes utiles qui permettent à quiconque de faire plus avec les optiques des iPhones d’aujourd’hui.

Bien sûr, les iPhones ne sont pas les seuls appareils Apple dotés de systèmes de caméras incroyables. Les iPad modernes correspondent souvent à l’iPhone dans la plupart des spécifications d’appareils photo, et aujourd’hui, Halide célèbre cela avec la toute première version d’Halide pour iPad.

À la manière typique de Halide, la nouvelle application de caméra pour iPadOS respecte le facteur de forme de la tablette avec une toute nouvelle interface utilisateur conçue pour les grands écrans. Halide pour iPad n’est pas simplement un port d’application iPhone. Il dispose d’une interface utilisateur iPad personnalisée avec des méthodes d’interaction familières qui prennent en compte le placement du pouce sur grand écran.

Halide présente une nouvelle option intelligente Pro View sur iPad qui vise à surmonter la gêne de prendre de superbes photos avec le système de caméra de la tablette. Pro View tire parti de l’écran plus grand sans le remplir jusqu’au bord afin que vous puissiez toujours évaluer la composition de l’image. Un autre avantage de cette approche est d’éviter que le viseur ne soit obscurci par les commandes à l’écran. Vous préférez utiliser le plein écran comme viseur? C’est encore possible aussi.

Halide pour iPad tient également compte de la main, de sorte que vous pouvez attribuer l’intégralité de l’interface utilisateur au côté gauche ou droit de l’écran. La fonctionnalité utile Teach Readout de l’iPhone vient sur iPad afin que vous puissiez plonger profondément dans le système de caméra de votre tablette, et une nouvelle version gris sidéral de l’icône est désormais disponible dans la dernière mise à jour.

Essayez Halide pour iPadOS car il fait ses débuts juste à temps pour le lancement du nouvel iPad Pro 2021!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: