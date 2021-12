L’application de codage Lapins Crétins s’associe à Digital Schoolhouse pour un projet d’apprentissage gratuit

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Codage des Lapins Crétins est une application gratuite lancée en 2019 par Ubisoft, qui peut être téléchargée gratuitement sur PC ou mobile. Essentiellement un jeu de puzzle, il offre une expérience d’apprentissage aux jeunes programmeurs en herbe pendant que vous construisez des commandes aux Lapins Crétins pour les faire franchir un certain nombre d’étapes.

Il est maintenant confirmé qu’Ubisoft s’est associé au programme britannique Digital Schoolhouse pour intégrer l’application dans un programme, que vous pouvez voir ici. Digital Schoolhouse est un projet soutenu par l’organisme professionnel UKIE, dans le but de soutenir des programmes éducatifs en informatique.

Ukie’s Digital Schoolhouse est un programme à but non lucratif qui permet aux écoles primaires de participer à des ateliers informatiques créatifs gratuits dans leur école locale. Combiné à une informatique ingénieuse, le programme engage également des milliers d’étudiants grâce à sa formation pionnière et immersive sur les carrières. Les écoles ne sont pas facturées pour leur participation au programme, ni pour le soutien qu’elles reçoivent.

C’est un projet intéressant à explorer, car il propose des programmes de téléchargement gratuit et des programmes d’enseignement qui utilisent des produits et des jeux spécifiques, ainsi que des cours qui ont peu ou pas de frais à organiser. Nintendo est répertorié comme partenaire, et à titre d’exemple, il existe un cours appelé « Machine Code Mario » qui a une extension facultative utilisant Super Mario Maker 2 pour aider « les élèves à explorer comment représenter les nombres décimaux en binaire ».

Le site regorge d’outils pédagogiques, dont certains peuvent être facilement enseignés et pratiquement gratuits, donc si vous avez un jeune joueur passionné qui s’intéresse à l’informatique et à la programmation, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.