Robin des Bois

L’application de commerce de détail populaire, Robinhood, teste un portefeuille cryptographique et affiche une version bêta

AnTy21 septembre 2021

L’application de négociation d’actions en ligne Robinhood (HOOD) teste les nouvelles fonctionnalités tant attendues de son portefeuille crypto qui permettront aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des actifs crypto en dehors de l’application.

La version bêta de l’application iPhone du fournisseur de services de courtage a montré qu’il travaillait sur de telles fonctionnalités.

Selon un rapport de Bloomberg, le logiciel avait également une image cachée qui montrait une page de liste d’attente pour les utilisateurs s’inscrivant à la fonctionnalité. Le code de l’application faisait également référence aux transferts de crypto-monnaie.

Découverte par le développeur de logiciels Steve Moser, l’offre prévue montre également la possibilité de configurer une authentification à deux facteurs pour utiliser la fonctionnalité.

Le PDG Vlad Tenev a déclaré à plusieurs reprises que l’ajout de portefeuilles cryptographiques et l’autorisation des dépôts et des retraits étaient la priorité de l’entreprise. “C’est quelque chose sur lequel nos équipes travaillent”, a-t-il déclaré lors d’un appel après la publication des résultats du deuxième trimestre de la société.

À l’époque, Tenev a également déclaré qu’ils développaient “énormement” leur équipe de cryptographie cette année et qu’ils “pourraient également ajouter de nouvelles pièces en cours de route”.

La société qui est devenue publique en juillet a réalisé 41% de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre provenant du trading de crypto-monnaie. Et sur ces revenus de 233 millions de dollars, 62% provenaient de la seule pièce de monnaie Dogecoin (DOGE). DOGE 0,51% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,21 $

0,000,51% Volume 1,72 b Changer 0,00 $ Ouvert 0,21 $ En circulation 131,37 b Capitalisation boursière 28,19 b 10 min Application de commerce de détail populaire, Robinhood, teste un portefeuille crypto, montre la version bêta 5 d Coinbase arrive pour le marché à terme important et lucratif et des dérivés aux États-Unis, 1 w Robinhood Trading App déploie une « moyenne des coûts en dollars » pour les investissements cryptographiques

Les nouvelles fonctionnalités cryptographiques sont testées dans le cadre du «programme alpha» de l’entreprise, qui obligera les utilisateurs à activer l’envoi et la réception cryptographiques. La page d’inscription nécessitera une vérification d’identité avec le message suivant : « Terminez les étapes pour commencer à envoyer et à recevoir des crypto-monnaies ».

Le code de l’application a également révélé des plans pour l’investissement de pièces de rechange et une option de dépôt anticipé pour les comptes chèques.

Cela survient après que Robinhood a lancé la protection contre la volatilité des prix et les commandes récurrentes pour les achats de crypto la semaine dernière.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.