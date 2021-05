L’application de contacts Cardhop ajoute des widgets et plus encore, désormais fourni avec un abonnement premium Fantastical

L’application populaire de gestion des contacts Cardhop de Flexibits est sortie aujourd’hui avec une grande mise à jour. La version 2.0 de l’application astucieuse pour iPhone, iPad et Mac comprend des widgets, la numérisation de cartes de visite, une nouvelle fonctionnalité «Relations», et plus encore. Et pour les abonnés Fantastical, Cardhop est maintenant inclus gratuitement.

Cardhop offre une entrée en langage naturel pour rendre super rapide et facile l’ajout, la modification et l’utilisation de vos contacts. Et il utilise automatiquement vos contacts intégrés, donc il n’y a littéralement aucune configuration. Cardhop fonctionne également avec les répertoires Google, Office 365 et Exchange.

Avec Cardhop 2.0, le logiciel bénéficie de nouvelles fonctionnalités précieuses telles que des widgets, la possibilité d’ajouter des pièces jointes aux contacts, la numérisation de cartes de visite, la prise en charge de «Inviter avec Fantastical» et une toute nouvelle fonctionnalité «Relations».

Mieux encore, pour tous les utilisateurs déjà abonnés Fantastical, Cardhop 2.0 est désormais inclus sans frais.

«Nous avons conçu Cardhop pour être l’application de contacts que vous voudrez réellement utiliser», a déclaré Michael Simmons, PDG et président de Flexibits. «Le nouveau Cardhop rend l’interaction avec vos contacts encore plus agréable, et avec Flexibits Premium, toutes les fonctionnalités premium de Cardhop et Fantastical sont incluses sans nécessiter d’abonnements multiples.»

La nouvelle fonctionnalité Relations donne aux utilisateurs la possibilité d’afficher des arbres généalogiques et des organigrammes ainsi que de définir des relations entre les contacts. Il fonctionne également avec des collègues sur Office 365 et Google.

La numérisation de cartes de visite signifie que Cardhop 2.0 peut créer automatiquement un nouveau contact après avoir pris une photo d’une carte et inclure également une image de celle-ci pour le contact.

Les widgets personnalisables sont également sûrs d’être un succès auprès des utilisateurs pour pouvoir accéder rapidement aux contacts depuis leur écran d’accueil pour effectuer des actions ou afficher des informations.

Cardhop 2.0 et Fantastical sont tous deux téléchargeables gratuitement sur l’App Store. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, Flexibits propose un essai gratuit de 14 jours pour l’abonnement Premium. Après cela, le grand duo de logiciels coûte 4,99 $ / mois ou 39,99 $ / an (3,33 $ / mois). Il existe également un plan de partage familial à partir de 7,99 $ / mois ou 64,99 $ / an.

Découvrez un aperçu de la nouvelle mise à jour dans la vidéo ci-dessous:

