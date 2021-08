L’application de Facebook pourrait bientôt voir des appels vidéo et vocaux ajoutés

Des années après avoir supprimé les fonctionnalités de messagerie directe de la principale application Facebook, le géant des médias sociaux semble envisager leur retour alors qu’il teste l’ajout d’appels vocaux et vidéo à Facebook, selon Bloomberg.

Auparavant, les utilisateurs de Facebook pouvaient uniquement passer des appels vocaux et vidéo à d’autres utilisateurs via l’application Messenger distincte de Facebook lorsqu’ils étaient sur mobile, mais les tests verront certains comptes capables de passer ces appels à l’aide de l’application principale.

Le directeur de la gestion des produits de Facebook, Connor Hayes, a déclaré à Bloomberg que le test cherchait à rationaliser la communication en supprimant le besoin de basculer entre l’application Facebook principale et Facebook Messenger.

On ne sait pas encore si Facebook ramènera la fonctionnalité principale de Messenger – le chat textuel – dans l’application principale, mais une certaine intégration d’autres propriétés Facebook a déjà commencé.

Instagram et WhatsApp appartiennent tous deux à Facebook, et il a déjà permis aux utilisateurs de connecter leurs chats Messenger et Instagram depuis septembre de l’année dernière. Il est également question de connecter les chats WhatsApp et Messenger.

S’adressant à Bloomberg, Hayes a déclaré: “Vous allez commencer à en voir un peu plus au fil du temps”.

Analyse : deux applications valent-elles mieux qu’une ?

Facebook a d’abord supprimé les fonctionnalités de messagerie de son application mobile en 2014, ce qui signifiait que les utilisateurs devaient télécharger Messenger s’ils voulaient continuer à envoyer des messages directs à d’autres utilisateurs de Facebook depuis leur mobile.

Bien qu’il y ait des arguments en faveur de la rationalisation de la messagerie dans l’application Facebook principale, il y a aussi de bonnes raisons de les garder séparés. Facebook n’est certainement plus ce qu’il était – passant d’un site de médias sociaux où les utilisateurs partageaient du texte ou des messages d’état à un site qui voit maintenant principalement les utilisateurs partager des liens et afficher des publicités.

Certains utilisateurs peuvent toujours vouloir contourner le flux d’actualités, de publicités et de publications partagées en utilisant Messenger pour communiquer avec leurs amis et leur famille, tandis que d’autres ont complètement supprimé l’application Facebook principale de leur téléphone.

Les données collectées par SimilarWeb montrent que si WhatsApp est l’application de messagerie de choix dans la plupart des pays, Messenger arrive en deuxième position et est l’application de choix dans des pays comme les États-Unis, l’Australie, le Canada et la France.

Quoi qu’il en soit, Facebook gagne en matière d’applications de messagerie, mais la question est de savoir si l’intégration des fonctionnalités de Messenger dans l’application principale aidera l’entreprise ou si les utilisateurs recherchent des alternatives à long terme.