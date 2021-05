L’application de factures intelligentes “ Orbit ” mise à jour avec la version Apple Watch

Orbit est une application qui facilite la gestion du travail indépendant, le calcul des heures de travail et la génération automatique de factures en fonction de plusieurs données. L’application a été mise à jour cette semaine avec une nouvelle fonctionnalité intéressante, qui est en fait une version Apple Watch pour la première fois.

Orbit version 1.17 apporte une application Apple Watch à ses utilisateurs. Vous pouvez désormais démarrer, arrêter ou afficher le temps suivi directement sur votre poignet via Orbit pour watchOS. La mise à jour comporte également de multiples complications pour les visages de l’Apple Watch, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement suivre leurs heures de travail sans même avoir à ouvrir l’application.

Pour ceux qui ne connaissent pas Orbit, l’application propose des outils avancés de gestion de projets pour différents clients avec des options pour ajouter des informations de contact, travailler en équipe et définir votre taux horaire. Il existe également une fonction pour générer automatiquement des reçus une fois que vous avez terminé le travail.

Lorsque vous terminez un projet, Orbit génère une facture basée sur toutes les données que vous avez ajoutées manuellement et également sur les données que l’application a collectées pendant vos heures de travail. Les utilisateurs peuvent facilement enregistrer ces factures sous forme de fichiers PDF, les envoyer à leurs clients, puis enregistrer les paiements.

Orbit est disponible gratuitement sur l’App Store, mais l’application nécessite un abonnement de 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. En plus de l’application iOS et watchOS, Orbit fonctionne également sur macOS et ne nécessite pas d’achat supplémentaire.

