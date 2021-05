L’application de fitness Forrest Ghost Racer pour les manèges et les courses prend en charge Apple Watch

Forrest est une application de fitness gratuite et intrigante pour iPhone qui permet aux utilisateurs de transformer les courses et les manèges en courses personnalisées. Et aujourd’hui, l’application reçoit une belle mise à jour avec la prise en charge d’Apple Watch pour toutes les fonctionnalités pratiques de la version iPhone, telles que les statistiques en direct, les invites audio, les temps de l’adversaire virtuel, etc.

Forrest offre la possibilité de courir contre vos résultats précédents ou des coureurs fantômes personnalisés pour les manèges et les courses. Vous pouvez choisir parmi des courses préchargées ou créer la vôtre, ce qui inclut l’ajout de plusieurs coureurs virtuels contre lesquels vous affronter.

Pendant une course, Forrest émet des invites audio telles que “Vous avez dépassé votre record personnel pour prendre la 1ère place” ou “Votre coureur fantôme cible a 12 secondes d’avance sur vous en 2ème place” afin que vous puissiez rester concentré sur votre entraînement sans avoir à le faire regardez l’écran de votre iPhone.

Le grand ajout avec la dernière mise à jour de Forrest est la prise en charge de l’Apple Watch. Il offre une interface utilisateur simple et propre pour créer et piloter directement à partir de votre poignet sans avoir besoin d’iPhone.

Forrest pour Apple Watch vous donne la liberté de courir sans votre téléphone. Profitez de la même expérience de course amusante depuis votre poignet avec des statistiques en direct, la progression de la course et les temps de l’adversaire; entendre les mêmes invites audio que vous avez l’habitude d’entendre sur l’iPhone; et écoutez et contrôlez votre musique d’entraînement préférée.

D’autres fonctionnalités intéressantes incluent la prise en charge d’Apple Health et l’intégration avec Strava.

Forrest est une application totalement gratuite financée par la publicité. Dans mon utilisation, les publicités ne sont pas intrusives et sont juste sur l’application iPhone en bas de l’écran de course, avec l’application Apple Watch ne montrant aucune publicité.

Vous pouvez maintenant télécharger la nouvelle version de Forrest pour iPhone et Apple Watch depuis l’App Store.

