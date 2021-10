L’application de fitness Supernatural devient une partie de Meta après que Facebook vante la remise en forme VR

Meta a annoncé que le studio derrière le jeu d’entraînement VR Supernatural rejoindra la société, s’ajoutant à la liste des studios appartenant à ce qui était autrefois connu sous le nom de division Oculus de Facebook. La société affirme que Within, la société derrière Supernatural, continuera à travailler sur l’application de fitness populaire et aidera également Meta’s Reality Labs « à améliorer le futur matériel pour prendre en charge les applications de fitness VR ».

La récupération de Meta dans Within n’est pas nécessairement une surprise : il a passé ces dernières années à acquérir des tonnes de studios de réalité virtuelle populaires, comme Lone Echo devs Ready at Dawn, l’équipe derrière Beat Saber et d’autres travaillant sur des projets que certains ont appelé le VR versions de Fortnite et Roblox.

Compte tenu de l’accent mis par Meta sur ses casques en tant qu’outils d’entraînement (Supernatural a même reçu une légende dans son discours Connect jeudi), il indique que la société de Zuckerberg voudrait ajouter un jeu de fitness VR populaire à sa liste. Cette décision, cependant, n’aide pas à craindre que Meta ne finisse par posséder l’ensemble du marché de la réalité virtuelle.

Alors que Supernatural est l’application phare de Within, selon le site de la société, elle a également été l’hôte d’expériences de réalité virtuelle – en 2016, l’épisode Mr. Robot VR (exécutif produit par le fondateur de Within Chris Milk) a été diffusé sur l’application, et le le site Web de l’entreprise contient des dizaines de documentaires, de vidéos musicales et plus encore. Cette technologie de diffusion en continu et cette bibliothèque de contenu ne sont pas une mauvaise chose non plus pour une entreprise qui essaie de créer un métaverse où les gens traînent et regardent du contenu ensemble.