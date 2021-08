L’excellente application de journalisation d’exécution Tempo introduit une toute nouvelle fonctionnalité « Objectifs » pour iPhone, Apple Watch et les widgets de l’écran d’accueil.

Pour les non-initiés, Tempo est une application iPhone et Apple Watch très raffinée qui sert de système de journalisation intelligent pour les entraînements de course et de marche. Enregistrez simplement une course avec votre Apple Watch dans n’importe quelle application qui fonctionne avec l’application Santé, et Tempo analysera vos données et les présentera d’une manière qui ajoute du contexte et des informations à vos performances.

En février, Tempo a ajouté une de mes fonctionnalités préférées appelée Personal Bests pour répondre facilement à la question de savoir quel était mon 5K, 10K et plus encore. Nouveau dans Tempo 3.4 est un autre outil pour rester motivé appelé Objectifs :

Les objectifs dans Tempo sont construits autour de l’idée de parcourir une distance totale en effectuant un ou plusieurs entraînements. Les objectifs peuvent être très utiles pour maintenir une motivation élevée afin de maintenir une routine d’entraînement cohérente, de poursuivre un nouveau sommet de forme physique ou de faire les deux ! La configuration des objectifs de Tempo est simple et rapide, et le suivi est entièrement automatisé. Un objectif peut être défini pour courir, marcher ou parcourir une distance totale une fois sur un nombre de jours défini, ou répéter une fois par semaine ou par mois.

Les utilisateurs de Tempo peuvent afficher leurs objectifs sur l’iPhone et l’Apple Watch ou les voir en un coup d’œil grâce aux widgets de l’écran d’accueil et à une complication du visage de l’Apple Watch. Découvrez Tempo et définissez vos objectifs ici.

