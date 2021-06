Vous avez peut-être entendu parler de Day One, une application de journal populaire disponible pour iPhone, iPad et Mac, ainsi que pour les navigateurs Android et Web. Maintenant, l’application rejoint Automattic, qui est la société derrière WordPress.com et Tumblr, comme annoncé lundi dans un communiqué de presse.

L’acquisition a été confirmée par Automattic sur le blog officiel de WordPress, mais aucun détail sur le montant de la transaction n’a été révélé. À ce jour, Day One fait partie des applications intégrées d’Automattic, et la société a déjà confirmé son intention d’intégrer l’application à d’autres services.

Nous sommes ravis d’accueillir Day One dans l’équipe Automattic. Day One est une application de journalisation privée qui rend l’écriture pour vous-même un plaisir simple. Lorsque vous souhaitez partager des entrées spécifiques – ou même des revues entières avec le monde – vous pouvez vous attendre à des intégrations transparentes avec WordPress.com et Tumblr pour faire exactement cela. D’un autre côté, l’importation de votre contenu préféré depuis WordPress.com et Tumblr dans le premier jour est sur la feuille de route à court terme.

Day One est bien connu pour son design étonnant et son interface facile à utiliser, mais aussi pour offrir des fonctionnalités riches telles que le cryptage de bout en bout, la prise en charge des démarques, plusieurs modèles, l’enregistrement audio, l’historique de localisation, etc. L’application a déjà reçu plusieurs prix d’Apple, dont l’application de l’année, le choix de l’éditeur de l’App Store, ainsi qu’un Apple Design Award.

Que vous soyez un utilisateur actuel ou nouveau, l’application Day One restera disponible gratuitement malgré l’acquisition. Vous pouvez le télécharger sur l’App Store pour iOS ou macOS (avec les achats intégrés inclus).

