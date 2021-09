L’application de Kraken vous permet désormais d’acheter plus de 50 crypto-monnaies avec Apple Pay et Google Pay

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les crypto-monnaies peuvent désormais être achetées avec Apple Pay et Google Pay via l’application Kraken

Les utilisateurs de l’échange de crypto-monnaie Kraken peuvent désormais utiliser Apple Pay et Google Pay après que la plate-forme a annoncé la prise en charge des deux portefeuilles.

Dans un article de blog publié cette semaine, Kraken a indiqué que les utilisateurs peuvent désormais connecter automatiquement l’application Kraken aux deux plateformes de paiement et acheter plus de 50 crypto-monnaies.

L’échange note qu’avec les applications payantes, les utilisateurs peuvent acheter des devises numériques à un minimum de 10 $, avec la limite maximale fixée à 7 500 $ pour une période continue de sept jours.

Un avant et un après

L’intégration d’Apple Pay et de Google Pay élimine la méthode précédente d’achat d’actifs numériques qui obligeait les utilisateurs à copier et coller les détails de leur compte à partir de leur application bancaire en ligne.

« L’intégration de méthodes de paiement telles que Apple Pay et Google Pay est essentielle pour rendre notre plateforme plus accessible à tous. Cela simplifie le processus d’achat et apporte les méthodes de paiement que les gens sont habitués à utiliser dans leur vie quotidienne dans l’expérience crypto », a déclaré le directeur général de Kraken Australia, Jonathon Miller, dans une interview avec Coindesk.

De même, sur son blog, Kraken exprime son “engagement à offrir en permanence des moyens plus rapides, plus faciles et plus pratiques à nos clients d’acheter des crypto-monnaies”.

Indique que l’application se connectera automatiquement à votre compte Apple Pay ou Google Pay existant. À partir de là, l’achat de crypto-monnaies peut être effectué en trois étapes faciles.

Dans l’application Kraken, sélectionnez le bouton crypto “Acheter” et choisissez votre crypto-monnaie préférée (ou sélectionnez le bouton “Acheter” sur une page de jeton individuelle). Entrez le montant de crypto que vous souhaitez acheter et utilisez l’option “Payer avec” pour sélectionner Apple Pay ou Google Pay. Vérifiez et confirmez votre achat.

