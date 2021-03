L’application de la vigile pour Sarah Everard était nécessaire, selon la police

P Olice lors d’une veillée à la mémoire de Sarah Everard ont été «placés dans une position où l’application de la loi était nécessaire», a déclaré Scotland Yard au milieu de pressions pour expliquer sa gestion de l’événement.

Une foule s’est rassemblée à Clapham Common pour se souvenir du responsable marketing de 33 ans, mais des échauffourées ont éclaté alors que la police entourait un kiosque à musique couvert de fleurs laissées en hommage.

Des agents de la police métropolitaine ont été vus en train de saisir plusieurs femmes, les emmenant menottes aux poignets et la force a déclaré plus tard que quatre personnes avaient été arrêtées pour violation de l’ordre public et de la réglementation sur les coronavirus.

Mais il y a eu une condamnation de la police de la veillée, le ministre de l’Intérieur Priti Patel cherchant un rapport complet sur les événements.

Elle a qualifié les images de la veillée de «bouleversantes», tandis que le chef du Parti libéral démocrate, Sir Ed Davey, a appelé la commissaire Cressida Dick à «considérer» sa direction de la force.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que les scènes étaient «inacceptables», tweetant: «La police a la responsabilité d’appliquer les lois Covid, mais d’après les images que j’ai vues, il est clair que la réponse n’était parfois ni appropriée ni proportionnée.»

Aux premières heures de dimanche, la commissaire adjointe Helen Ball a déclaré que la police avait été mise dans une position «où des mesures coercitives étaient nécessaires».

Elle a déclaré: «Des centaines de personnes étaient regroupées étroitement, posant un risque très réel de transmettre facilement Covid-19.

«La police doit agir pour la sécurité des personnes, c’est la seule chose responsable à faire. La pandémie n’est pas terminée et les rassemblements de personnes de partout à Londres et au-delà ne sont toujours pas sûrs.

«Les officiers ont parlé à ceux qui se sont rassemblés à plusieurs reprises et pendant une longue période. Nous avons encouragé à plusieurs reprises ceux qui étaient là à se conformer à la loi et à partir. Malheureusement, une petite minorité de personnes a commencé à scander des officiers, poussant et jetant des objets. »

La ministre de l’Intérieur, Victoria Atkins, a qualifié les affrontements lors d’une veillée à Londres à la mémoire de Sarah Everard de «bouleversants» et a déclaré qu’elle prenait la question «très au sérieux».

Elle a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: « Je prends cela très au sérieux, le ministre de l’Intérieur le prend très au sérieux, c’est pourquoi elle a demandé au commissaire métropolitain un rapport sur ce qui s’est passé la nuit dernière. »

La foule rassemblée a scandé «honte à vous» alors que la police a emmené les gens à la veillée, tandis que lors d’un autre affrontement, une femme en détresse a pu être entendue dire aux policiers «vous êtes censé nous protéger».

Reclaim These Streets a déclaré que le groupe était «profondément attristé et irrité» par des scènes d’agents «maltraitant physiquement des femmes lors d’une veillée contre la violence masculine».

Le groupe a ajouté: «Cette semaine de toutes les semaines, la police aurait dû comprendre que les femmes auraient besoin d’un endroit pour pleurer, réfléchir et faire preuve de solidarité.

«Le moment est venu pour la police et le gouvernement de reconnaître que le système de justice pénale laisse tomber les femmes.

«Ce soir, il a encore une fois laissé tomber les femmes, de la manière la plus destructrice. Nous continuerons à nous battre pour que les voix des femmes soient entendues et comptent. »

Des centaines de personnes ont convergé vers le parc du sud de Londres malgré l’annulation d’une veillée officielle plus tôt dans la journée en raison d’avertissements de la police concernant les restrictions relatives aux coronavirus.

Des veilles ont également eu lieu dans des endroits comme Glasgow, Nottingham, Birmingham et Bristol.

Par ailleurs, Sisters Uncut, une organisation se décrivant comme un groupe féministe agissant directement pour les services de violence domestique et sexuelle, a déclaré qu’elle organiserait un rassemblement à New Scotland Yard dimanche.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il allait offrir une bougie à Mme Everard avec sa fiancée Carrie Symonds, ajoutant qu’il penserait à sa famille et à ses amis.

Il a tweeté: «Je ne peux pas imaginer à quel point leur douleur et leur chagrin sont insupportables. Nous devons travailler rapidement pour trouver toutes les réponses à ce crime horrible.

«Je ferai tout mon possible pour m’assurer que les rues sont sûres et que les femmes et les filles ne sont pas victimes de harcèlement ou d’abus.»

La duchesse de Cambridge faisait partie de ceux qui ont visité samedi le mémorial de fortune de Clapham Common pour lui rendre hommage et a été vue en train de faire une pause devant la mer de fleurs.

Décès de Sarah Everard / Fil PA

Il est entendu que Kate, qui aurait apporté des jonquilles au mémorial, a effectué la visite en partie parce qu’elle se souvient de ce que c’était que de se promener dans Londres la nuit avant de se marier.

Ailleurs, le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré que le gouvernement chercherait des moyens d’améliorer le partage d’informations sur les délinquants entre les agences et avec les personnes à risque.

Dans le Sunday Telegraph, il a déclaré: «Ce gouvernement conservateur a présenté la loi de Clare comme un moyen d’aider à protéger les gens contre les relations abusives et dangereuses et nous examinerons si cette approche pourrait être étendue au harcèlement criminel et à d’autres infractions qui suscitent de réelles préoccupations. . »

Pendant ce temps, une collecte de fonds mise en place par Reclaim These Streets pour des causes caritatives féminines a dépassé son objectif de 320 000 £ samedi soir.

L’agent de la police métropolitaine en exercice Wayne Couzens, accusé du meurtre de Mme Everard, a été placé en détention provisoire après sa première comparution devant le tribunal.