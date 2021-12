Le créateur de listes de lecture intelligent et le client Apple Music Next sont désormais disponibles pour les utilisateurs de Mac en tant que mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà acheté les applications iPhone ou iPad. En utilisant la puissance de Mac Catalyst, Sorcererhat étend les endroits où vous pouvez utiliser Next, un compagnon idéal pour les abonnés Apple Music ou les utilisateurs Apple qui ont une bibliothèque locale sur leur iPhone, iPad ou Mac.

Next pour Mac possède toutes les fonctionnalités que les utilisateurs aiment déjà sur iPhone et iPad — DJ magique mélanges, listes de lecture, multitâche, widgets, mode sombre et même prise en charge de la nouvelle application Raccourcis sur macOS Monterey.

Avec Next pour Mac, les utilisateurs auront une expérience similaire aux versions iPhone ou iPad. Bien sûr, l’application tire pleinement parti de macOS afin que vous puissiez l’utiliser comme n’importe quelle autre application Mac.

Next a été lancé vers la fin de 2019 pour les utilisateurs d’iPhone. Puis, en 2021, les développeurs ont créé une version iPad tirant parti de l’écran plus grand, de la vue fractionnée, de la barre latérale, etc. Maintenant, il s’étend à un plus grand public d’utilisateurs de Mac.

Contrairement à d’autres applications Apple Music tierces déjà disponibles, Next n’est pas précisément un lecteur alternatif à l’application intégrée. Au lieu de cela, l’application vise à aider les utilisateurs à en savoir plus sur leur bibliothèque musicale avec des listes de lecture dynamiques générées automatiquement.

Début 2021, Next a introduit une nouvelle fonctionnalité de notifications Throwback Thursday pour les chansons oubliées. Avec cela, chaque jeudi, les utilisateurs se souviennent d’une chanson qu’ils aimaient autrefois et qu’ils n’avaient pas écoutée depuis un moment. Outre la fonctionnalité #tbt, il existe également une liste de lecture « Musiques oubliées » :

Que vous soyez nostalgique ou que vous recherchiez simplement des classiques, écouter vos vieux favoris est toujours un agréable voyage dans le passé. La liste de lecture Forgotten Songs vous aide à parcourir et à redécouvrir des tubes que vous jouiez beaucoup mais que vous avez enfouis dans votre bibliothèque musicale. Et Next #tbt peut vous envoyer une notification tous les jeudis vous rappelant une chanson de votre playlist.

Next est disponible sur l’App Store pour 4,99 $ en achat unique. Il convient de mentionner que l’application nécessite un abonnement Apple Music ou des chansons stockées dans l’application Musique. Si vous possédez déjà Next, la version Mac est gratuite.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :