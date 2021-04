L’application de messagerie cryptée Signal permet les paiements privés à l’aide de MobileCoin

L’application de messagerie cryptée Signal a commencé à tester une fonctionnalité de paiement qui permet aux utilisateurs d’envoyer de la crypto-monnaie à d’autres utilisateurs en privé.

Signal a annoncé le mardi 6 avril qu’il intégrait la prise en charge de MobileCoin pour un nouveau système de paiement peer-to-peer dans la version bêta de ses applications.

Le nouveau système appelé Signal Payments a été lancé pour les tests bêta sur les plates-formes Android et iOS pour les utilisateurs basés au Royaume-Uni uniquement à l’heure actuelle. De plus, il ne prend en charge que la crypto-monnaie MOB de MobileCoin, qui a été conçue pour être utilisée sur les smartphones.

Signal réfléchissait aux paiements cryptographiques privés en janvier, comme le rapporte Cointelegraph. Le responsable de la croissance et de la communication de Signal, Jun Harada, a commenté les fonctionnalités de confidentialité de MobileCoin, déclarant:

«Comme toujours, notre objectif est de garder vos données entre vos mains plutôt que les nôtres; La conception de MobileCoin signifie que Signal n’a pas accès à votre solde, à l’historique complet des transactions ou à vos fonds. Vous pouvez également transférer vos fonds à tout moment si vous souhaitez passer à une autre application ou à un autre service. »

Le créateur de Signal, Moxie Marlinspike, a déclaré que la nouvelle fonctionnalité de paiement était une tentative d’étendre ses protections de confidentialité aux paiements, avec la même expérience que l’application a offerte pour les conversations cryptées.

L’annonce intervient quelques jours à peine après l’annonce de la publication des données personnelles de plus de 530 millions d’utilisateurs de Facebook sur un forum de piratage.

La société a choisi MobileCoin plutôt que d’autres crypto-monnaies axées sur la confidentialité, telles que Monero ou Zcash, car elle est conçue pour les appareils mobiles, nécessite peu d’espace de stockage sur l’appareil et offre des transactions à haut débit.

MobileCoin a été lancé en 2017 mais n’a commencé à se négocier qu’en décembre 2020. Signal entretient des liens étroits avec la crypto-monnaie, Marlinspike servant de conseiller technique rémunéré pour le projet depuis sa création.

MOB est relativement obscur dans le monde des crypto-monnaies, sans capitalisation boursière répertoriée sur les principaux sites Web d’analyse de pièces de monnaie. Il ne peut être négocié que sur la bourse FTX au moment de la rédaction de cet article, où le volume quotidien est d’environ 80 millions de dollars. Il y a une offre totale de 250 millions de jetons et son prix a bondi de 14% au cours des dernières 24 heures sur l’annonce, se négociant actuellement à 66 $ selon Coingecko.

Le 16 mars, Cointelegraph a rapporté que Signal avait commencé à accepter des dons cryptographiques via 12 pièces différentes, en tant que forme de soutien à la Signal Technology Foundation, l’organisation à but non lucratif derrière l’application.