L’application de messagerie Spark pour Mac obtient des boîtes de réception partagées pour une meilleure collaboration d’équipe

L’application de messagerie Mac populaire Spark est disponible aujourd’hui avec une nouvelle fonctionnalité utile pour les équipes : les boîtes de réception partagées. Il permet à plusieurs personnes d’accéder à la même boîte de réception Gmail ou Google Workplace, d’attribuer des tâches, de fixer des délais, de voir la progression, etc.

Le développeur Readdle a annoncé la nouvelle et a publié aujourd’hui la nouvelle mise à jour pour Mac avec des boîtes de réception partagées disponibles pour les utilisateurs de Spark pour Teams Premium qui utilisent un compte de messagerie Google :

TL; DR : Aujourd’hui, nous introduisons les boîtes de réception partagées dans Spark – une nouvelle fonctionnalité inestimable qui permet à plusieurs membres de l’équipe d’accéder simultanément à des comptes de messagerie communs (comme sales@ ou info@) et d’améliorer la collaboration en attribuant des e-mails, en fixant des délais, en discutant des e-mails en interne et même rédiger des e-mails ensemble en temps réel.

Voici les avantages, selon Spark, des boîtes de réception partagées qui peuvent remplacer les solutions SaaS coûteuses :

Sécurité — Partagez l’accès à la boîte de réception avec tous les membres de votre équipe, sans partager ni révéler les mots de passe. Cela garantit que la sécurité de la boîte de réception partagée n’est jamais compromise. Transparence — Voyez clairement quels membres de l’équipe ont accès à la boîte de réception partagée, afin que vous soyez toujours à jour. Ajoutez ou supprimez rapidement l’accès de quiconque à la boîte de réception à partir des paramètres. Productivité de l’équipe — Tous les e-mails entrants dans la boîte de réception partagée sont automatiquement disponibles pour tous ceux qui y ont accès, éliminant ainsi le besoin de partager manuellement chaque e-mail. Spark avertit un membre de l’équipe lorsqu’un e-mail lui est attribué, ainsi que lorsque l’e-mail est marqué comme terminé.

Vous pouvez en savoir plus sur les boîtes de réception partagées de Spark dans son article d’annonce complet. Après la sortie Mac d’aujourd’hui, la fonctionnalité arrivera dans l’application Spark iOS “dans quelques jours, tandis que la version Android sera déployée au cours des deux prochaines semaines”.

Spark for Teams est au prix de 7,99 $ par utilisateur/mois (6,40 $ par utilisateur/mois facturé annuellement) et comprend également la délégation de courrier électronique, un nombre illimité de collaborateurs pour les brouillons partagés, les modèles, etc.

