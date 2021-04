L’application de messagerie Twobird pour iPhone et Mac se développe avec la prise en charge d’Outlook

Twobird fait partie de la «nouvelle génération» d’applications de messagerie comme Spike qui repensent ce que devrait être le courrier électronique sans s’éloigner des protocoles de messagerie standard. Il est conçu pour être une application de type de messagerie simplifiée (pensez iMessage), mais c’est votre e-mail. Auparavant, Twobird ne fonctionnait qu’avec Gmail, mais aujourd’hui, il ajoute la prise en charge d’Outlook.

«Twobird réinvente l’expérience de la boîte de réception pour tout le monde, et nous nous engageons à élargir l’accès à notre plate-forme gratuite», a déclaré Garrett Mitchell, ingénieur en chef de Twobird. « En nous étendant au-delà de Google Mail, nous pouvons désormais toucher des millions de nouveaux utilisateurs. »

Twobird comprend également un gestionnaire de tâches intégré, afin que vous puissiez gérer vos tâches à partir du même endroit que vous travaillez via votre courrier électronique. Twobird se concentre sur la transformation de votre boîte de réception en votre lieu de travail principal en vous permettant de gérer votre calendrier, votre boîte de réception et vos tâches à partir du même endroit.

Dans ma meilleure application de messagerie pour Mac, j’ai noté que l’un des principaux défauts de Twobird était le manque d’intégration avec quoi que ce soit au-delà de Gmail. L’ajout de l’intégration Outlook est une grande étape, et j’ai hâte de voir si l’entreprise ajoutera bientôt iCloud. J’adore la tendance des tâches et des calendriers directement dans votre boîte de réception. C’est une tendance que Microsoft faisait au début des années 2000 avec Outlook, et avec le recul, cela a beaucoup de sens. La boîte de réception de courrier électronique est l’endroit où la plupart de mes tâches entrent, alors pourquoi dois-je les déplacer vers une autre application pour les planifier / travailler dessus. Il est logique que les applications de messagerie deviennent plutôt des gestionnaires de tâches à part entière.

TwoBird est issu des mêmes développeurs chez Notability, il semble donc être là pour le long terme. Bien que nous ayons traversé une période difficile avec des applications de messagerie supprimées à gauche et à droite, il semble que nous soyons entrés dans l’âge d’or de la messagerie électronique avec des applications modernes dotées de modèles commerciaux durables.

