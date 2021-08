L’application de micro-blogging Koo franchit 10 millions de téléchargements et envisage une croissance plus rapide à l’avenir

in

Le rival de Twitter compte plusieurs personnalités sur la plate-forme et héberge désormais une pléthore de ministères et d’individus qui l’utilisent pour présenter les développements et partager des mises à jour avec des personnes en langues indiennes.

L’application de micro-blogging Koo a franchi 10 millions de téléchargements depuis son lancement en mars 2020. La plate-forme compte désormais des personnes de tous horizons – stars de cinéma, politiciens, sportifs, auteurs, journalistes – partageant des mises à jour et se connectant quotidiennement avec leurs abonnés, dans huit langues.

Créée par les entrepreneurs en série Aprameya Radhakrishna et Mayank Bidawatka, Koo a une première approche indienne pour construire la plate-forme. Il a introduit une multitude de fonctionnalités technologiques qui permettent à davantage d’Indiens de s’engager dans des conversations en ligne, leur permettant de s’exprimer librement via la plate-forme. La plate-forme de médias sociaux s’engage à penser d’abord à l’Inde et publie plusieurs fonctionnalités destinées aux Indiens au cours des prochains mois.

Un porte-parole de Koo a déclaré : « Depuis notre lancement en mars 2020, la réponse a été encourageante. Nous avons maintenant atteint 1 crore de téléchargements. Notre croissance à l’avenir sera à un rythme encore plus rapide que ce que nous avons connu dans un passé récent. Nous sommes à la fois honorés et ravis d’ouvrir la voie aux entreprises numériques locales pour qu’elles se mondialisent alors que l’Inde aspire à devenir « l’Inde numérique d’Aatmanirbhar ».

L’application facilite les conversations actives car les créateurs peuvent s’exprimer et les utilisateurs peuvent suivre les créateurs de leur choix pour créer un flux personnalisé. Il s’agit d’une plate-forme unique et multilingue en Inde. Il a reçu l’appréciation de tous les milieux, ayant remporté l’Aatmanirbhar App Innovation Challenge en 2020 organisé par le gouvernement indien. Elle a également été nommée meilleure application quotidienne essentielle de Google PlayStore pour 2020 et a reçu une mention spéciale du Premier ministre Narendra Modi dans son discours de Mann Ki Baat.

