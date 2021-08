L’application de négociation d’actions Robinhood suspend la négociation de ses propres actions

L’histoire de l’application de négociation d’actions Robinhood a bouclé la boucle. Autrefois hôte d’un pompage de stock qui a vu des actions presque sans valeur comme GME atteindre des niveaux stratosphériques avant que l’application ne suspende leur négociation, l’application a maintenant suspendu la négociation de son propre stock…

Nous avons expliqué en janvier ce qui se passait à l’époque.

GME était l’une des nombreuses actions dont la valeur a grimpé en flèche lorsqu’un groupe d’utilisateurs de Reddit est entré dans une frénésie d’achat coordonnée.

Toute augmentation significative de la demande pour un titre a tendance à faire monter le prix, mais il y avait un facteur supplémentaire dans ce cas. Les Redditors avaient choisi des valeurs dont les perspectives étaient extrêmement mauvaises, GameStop en est un exemple : un détaillant de supports de jeux physiques sur un marché déjà en baisse, encore touché par une pandémie.

Il y avait de la méthode dans cette folie apparente. Lorsqu’une action est en baisse, les investisseurs « vendent » souvent l’action à découvert. Cela signifie qu’ils empruntent des actions pour les vendre immédiatement. Ils attendent alors que le cours baisse, achètent l’action à un prix inférieur à son prix de vente et la restituent au propriétaire en empochant la différence. Plus précisément, l’action coordonnée a fait un usage intensif des options, car cela vous permet d’en avoir plus pour votre argent.

Ces options ont une date d’expiration, cependant, et si le prix monte au lieu de baisser, ils sont obligés d’acheter l’action à un prix plus élevé, en prenant une perte. Si le prix augmente rapidement, alors tous les shorts s’accumuleront pour acheter l’action afin de minimiser leurs pertes, et cette frénésie d’achat fait monter le prix. Cela devient alors un cercle vicieux connu sous le nom de « short squeeze ».