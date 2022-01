L’application de paiement B2B Rupifi lève 25 millions de dollars auprès de Bessemer, Tiger Global et d’autres

Les investisseurs existants Quona Capital et Ankur Capital ont également participé au tour de table, aux côtés de Better Capital, a annoncé vendredi la société dans un communiqué.

L’application de paiement axée sur les entreprises (B2B) Rupifi a levé 25 millions USD (environ Rs 180 crore) dans le cadre d’un financement de série A, dirigé par Bessemer Venture Partners et Tiger Global. Les investisseurs existants Quona Capital et Ankur Capital ont également participé au tour de table, aux côtés de Better Capital, a annoncé vendredi la société dans un communiqué.

La société a été fondée en 2020 par Anubhav Jain, Ankit Singh et Jawaid Iqbal. Le dernier financement est le deuxième tour d’investissement de Rupifi en neuf mois, depuis le tour de pré-série-A en mars 2021.

Le cofondateur et directeur général de Rupifi, Anubhav Jain, a déclaré qu’avec cet investissement de Bessemer et Tiger Global, nous prévoyons d’aller plus loin vers notre objectif de perturber les paiements et les transactions B2B.

Son B2B BNPL (buy-now-pay-later) opère actuellement dans tous les secteurs, tels que les produits de grande consommation, la pharma, la mode, l’électronique, l’agriculture et l’alimentation, tandis que la carte commerciale axée sur les PME offre une flexibilité pour gérer les dépenses sans aucun coût pour des périodes plus courtes, il mentionné.

Avec le dernier financement, nous nous dirigeons maintenant vers la création d’un produit de paiement B2B complet pour les marchés et des solutions de paiement B2B omnicanal mobiles pour les commerçants, les distributeurs et les vendeurs, a-t-il ajouté. Rupifi a commencé avec le produit B2B BNPL, en se concentrant sur les places de marché B2B numériques à la mi-2020.

Malgré une activité économique modérée, il a réussi à enregistrer une croissance mensuelle de 50 % des décaissements au cours des 12 derniers mois, couvrant plus de 50 000 PME qui travaillent avec certains marchés de renom comme Flipkart Wholesale, Retailio et Fynd, entre autres.

Vishal Gupta de Bessemer a déclaré que les paiements B2B et le crédit B2B sont de gros problèmes, la technologie étant l’avenir pour les résoudre, et l’équipe Rupifi s’appuie sur cela, en gardant les PME au cœur.

Dans l’espace de commerce et de paiement B2B de 1 000 milliards de dollars du pays, Rupifi a fait preuve d’une croissance rapide et d’un leadership éprouvé en matière de produits, a déclaré John Curtius de Tiger Global.

La plate-forme technologique de Rupifi rassemble les places de marché B2B et les institutions financières pour permettre un crédit à faible friction pour un large éventail de petites entreprises au stade du point de vente.

Pour les PME, Rupifi propose des points de contact entièrement numériques et une prise de décision en temps réel depuis l’intégration, la prise de décision des applications, la transaction en temps réel jusqu’au rapprochement des remboursements. Rupifi prétend être le premier fournisseur de financement intégré aux produits de grande consommation, à l’alimentation, à la pharmacie, à la mode, à l’électronique, à l’agriculture et aux marchandises générales, leur offrant des crédits flexibles et sans EMI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.