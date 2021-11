L’application de paiement nigériane aurait suspendu ses opérations en raison de la répression gouvernementale contre la crypto

L’application de paiement nigériane KurePay prévoit de suspendre ses opérations dans le pays après que le gouvernement a commencé à sévir contre les échanges cryptographiques, selon un rapport de la publication cryptographique locale Cryptoassetbuyer.

Le rapport indique que KurePay quitte le Nigéria « en grande partie à cause de l’environnement réglementaire hostile croissant » pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie. comptes associés à des utilisateurs spécifiques liés à l’activité cryptographique. Selon le rapport, KurePay cessera officiellement de fournir des services aux utilisateurs nigérians au premier trimestre de 2022. En février, la banque centrale du Nigéria a ordonné aux banques du pays de fermer les comptes associés à l’activité cryptographique. Le CBN a ensuite précisé que la commande n’était pas nouvelle, citant une circulaire de 2017. Il n’est pas clair si les comptes liés aux utilisateurs de KurePay ont également été affectés par les commandes récentes. compteur (OTC) et des services de conseil pour les Nigérians, tandis que les nouveaux utilisateurs ne sont pas encouragés à utiliser la plate-forme pour le moment. Le PDG de KurePay, Abikure Wisdom Tega, aurait déclaré que la répression de la CBN contre la crypto est un « mauvais service au Nigéria », ajoutant que KurePay a l’intention de lancer une plate-forme basée aux États-Unis « afin d’innover dans un environnement plus favorable aux entreprises ».