L’application de passeport vaccinal Excelsior Pass de New York pourrait être surdimensionnée

L’Excelsior Pass de New York devient de plus en plus populaire. Depuis son lancement en mars, la plateforme de vaccins numériques a émis des millions de laissez-passer, qui permettent aux gens d’afficher une preuve de vaccination ou des résultats de tests négatifs via une application développée par l’État. Mais peu d’entreprises utilisent la fonction de signature de l’Excelsior Pass : un code QR numérisable qui peut rapidement vérifier le statut de vaccination des clients en vérifiant les dossiers de l’État.

Alors que l’État de New York a émis 6 millions de laissez-passer Excelsior au total au cours des 29 semaines qui ont suivi son lancement, ces laissez-passer ont été scannés un peu plus de 314 000 fois, a déclaré jeudi le bureau du gouverneur à Recode. Cela équivaut à une moyenne d’environ 10 800 scans par semaine. L’application utilisée par les entreprises pour scanner les codes QR Excelsior Pass a été téléchargée environ 156 000 fois.

New York, le premier État à lancer un système de passeport vaccinal basé sur une application, a versé des millions de dollars à IBM pour aider à créer la plate-forme Excelsior Pass. Le système a été conçu pour rendre la réouverture plus sûre en offrant aux entreprises un moyen plus sûr de confirmer le statut de vaccination que de vérifier les cartes papier CDC, qui sont facilement falsifiées. Mais ni l’État de New York ni la ville de New York n’exigent des entreprises qu’elles numérisent l’Excelsior Pass, et le faible nombre de numérisations totales suggère que l’Excelsior Pass est trop compliqué pour son propre bien. Pendant ce temps, les travailleurs ne sont pas fortement incités à prolonger le processus de vérification des preuves de vaccination des personnes alors qu’ils sont déjà harcelés par des clients en colère contre les directives de Covid-19.

Recode a appris pour la première fois que l’activité de numérisation à l’échelle de l’État était faible entre mars et juin après avoir obtenu un rapport du bureau des services informatiques de New York via une demande d’enregistrement public. Le bureau du gouverneur a ensuite partagé les dernières données, qui montraient une tendance similaire. Les chiffres de numérisation correspondent également à des preuves anecdotiques de plus d’une douzaine de New-Yorkais qui ont parlé à Recode, qui ont tous utilisé l’Excelsior Pass mais ont déclaré que leurs codes QR étaient rarement ou jamais scannés.

« Je suis allé à plusieurs endroits, plus de 10 fois. Fondamentalement, chaque fois que je sors, ils le regardent, mais il n’y a pas de numérisation », a déclaré Bruna Martins, une responsable marketing qui vit à Manhattan. « Ils n’ont même pas de scanner.

«Ils le regardent en quelque sorte. « Oh, hé, c’est sur ton téléphone. Ça existe, super. Je n’ai jamais demandé à personne de scanner le code QR », a déclaré Matt Gross, un stratège numérique basé à Brooklyn.

Alors que les New-Yorkais ont déclaré que l’application était un moyen pratique de stocker une preuve de vaccination, ils ne savaient pas pourquoi l’Excelsior Pass incluait un code QR. Certains ont dit qu’ils ne savaient même pas qu’il existait une application de numérisation distincte.

Comment fonctionne l’Excelsior Pass

Le système Excelsior Pass comprend deux applications : l’application NYS Excelsior Pass Wallet, que les clients utilisent pour stocker leurs passes Excelsior, et l’application NYS Excelsior Pass Scanner, que les sites utilisent pour scanner les codes QR des passes.

Les New-Yorkais peuvent télécharger leur Excelsior Pass individuel sur le site Web du gouvernement de l’État en fournissant des informations personnelles telles que leur nom et leur date de naissance. Le site demande également le type de vaccin que la personne a reçu ainsi que la date de ses doses les plus récentes, après quoi le système recoupe les informations avec une base de données de vaccination gérée par l’État. Si tout se passe bien, l’État délivre à la personne un laissez-passer de vaccination Excelsior, qui affiche son code QR, son nom et son anniversaire. Il existe également une nouvelle option pour récupérer un Excelsior Pass Plus, qui indique également le type de vaccin qu’une personne a reçu et la date de ses doses. Le système Excelsior Pass fonctionne également avec les résultats des tests et les systèmes de vérification dans d’autres États.

Les restaurants, cinémas et autres lieux sont censés télécharger l’application NYS Excelsior Pass Scanner pour numériser les laissez-passer de leurs clients. Lorsque cette application scanne un code QR, la technologie vérifie si les informations de vaccination de l’utilisateur correspondent aux dossiers de l’État et sont toujours valides. L’application du scanner affiche alors une alerte, comme « valide », « expiré » ou « introuvable ». Les entreprises sont également censées vérifier que le nom figurant sur le laissez-passer de quelqu’un correspond à sa carte d’identité officielle.

New York a annoncé le système Excelsior Pass comme un outil avancé qui pourrait aider l’État à rouvrir rapidement et en toute sécurité. Pour construire ce système, l’Office of Business Information Services de New York a accepté de verser à IBM un montant initial de 2,5 millions de dollars pour créer une version spécifique à l’état de la technologie existante de Digital Health Pass basée sur la blockchain. Cependant, selon le nombre de passes Excelsior téléchargés au cours des trois prochaines années, IBM pourrait gagner jusqu’à 12,3 millions de dollars de plus en frais de licence. Dans l’ensemble, le projet pourrait coûter jusqu’à 27 millions de dollars, selon le New York Times. Le contrat IBM stipule également que la technologie Excelsior Pass pourrait être réutilisée pour d’autres tâches à l’avenir, comme la confirmation de l’âge d’une personne ou la vérification de son permis de conduire.

Le Pass Excelsior est rarement scanné

Certains utilisateurs d’Excelsior Pass se disent surpris lorsqu’un site demande à scanner leur application. Alina Butareva, une professionnelle de la communication basée à Brooklyn, a déclaré à Recode que le Barclays Center est le seul lieu à avoir scanné son Excelsior Pass. Martins, la responsable marketing, a déclaré que son code n’avait été scanné que par Pasquale Jones, un restaurant italien.

Les analyses Excelsior Pass qui se produisent varient selon les secteurs, selon les données de l’État. Les sites sportifs représentaient 29% des scans entre mars et juin, tandis que les entreprises de restauration représentaient 23% et les centres des arts de la scène 22%. Le bureau du gouverneur ne partagerait aucune donnée supplémentaire sur les sites qui scannaient les laissez-passer, citant la politique de confidentialité de l’application du scanner.

Pendant ce temps, ce sont les travailleurs des services qui ont le travail désagréable d’appliquer le mandat de vaccin à l’intérieur de la ville de New York. Bien qu’ils puissent jeter un coup d’œil à une carte CDC et à un permis de conduire, l’utilisation d’une nouvelle application et la numérisation de codes QR pourraient rendre le processus déjà pénible de vérification des statuts vaccinaux plus fastidieux. Après tout, ces travailleurs ont été victimes d’abus, de violence et de harcèlement sexuel lorsqu’ils ont tenté d’appliquer des mesures de santé publique pendant la pandémie.

Interrogée sur l’utilisation limitée de l’application de scanner, l’architecte du programme Excelsior Pass, Sandra Beattie, a souligné que les sites ont le choix lorsqu’il s’agit de scanner les codes QR des passes.

« À mesure que des mesures plus strictes ont été mises en place, nous constatons une augmentation de l’activité de numérisation, mais cette activité de numérisation dépend de la coopération des individus, quelle que soit la façon dont vous interagissez », Beattie, le premier directeur adjoint de la division de l’État de New York. du Budget, a déclaré Recode. « Le scanner est facultatif – recommandé, pas obligatoire. »

Laisser la vérification en dehors du processus est problématique, selon Siddarth Adukia, directeur technique de la société de cybersécurité NCC Group.

« Si vous regardez simplement le laissez-passer sur l’appareil d’un utilisateur, cela ne garantit pas que l’utilisateur est réellement vacciné ou que les informations d’identification sont authentiques », a déclaré Adukia. Alors qu’il pensait que le nombre de scans semblait faible, Adukia a déclaré que cela correspondait à sa propre expérience de visite de sites à New York.

Malgré le faible nombre de scans, New York essaie toujours d’étendre le système Excelsior Pass. L’Excelsior Pass Plus peut également être scanné n’importe où qui accepte les cartes de santé SMART, qui sont des laissez-passer pour les vaccins conformes à un ensemble de normes développées par le Vaccine Credential Institute. Les cartes de santé intelligentes sont actuellement utilisées par des entreprises en Californie, à Hawaï, en Louisiane et en Virginie. L’État de New York a également mis à niveau son application Excelsior Pass Scanner afin qu’elle puisse également numériser les cartes de santé SMART de l’extérieur de l’État.

Alors qu’Excelsior Pass a commencé comme un outil pour aider les entreprises de New York à se remettre de la pandémie, l’État explore maintenant comment la plate-forme pourrait être modernisée pour vérifier d’autres types d’enregistrements et d’informations d’identification. New York n’a pas décidé exactement à quoi pourrait servir le système Excelsior Pass, mais il est convaincu que ces applications ont un rôle à jouer à l’avenir.

« Probablement l’une des plus grandes leçons apprises de l’environnement Covid [is] notre expérience avec les informations d’identification de vaccin numérique, en ce sens qu’elle a accéléré notre réflexion sur les gouvernements numériques », a déclaré Beattie à Recode.

Mais si l’expérience de New York avec Excelsior Pass est une indication, lorsqu’il est confronté à des solutions numériques, le gouvernement peut sur-concevoir des problèmes qui ont plus de solutions analogiques. Après tout, on ne sait pas à quel point ces outils de haute technologie seront précieux si les gens ne les utilisent pas réellement.