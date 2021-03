L’application de retouche photo dans la chambre noire ajoute une nouvelle fonctionnalité de drapeau et de rejet, plus

Darkroom est une application de retouche photo populaire pour iPhone, iPad et Mac. Une mise à jour de l’application apporte aujourd’hui une toute nouvelle fonctionnalité de signalisation et de rejet, conçue pour vous aider parmi votre bibliothèque de photos en pleine croissance. La mise à jour comprend également de nouvelles fonctionnalités de traitement par lots.

Ce nouveau flux de travail Darkroom + vous permet de marquer rapidement vos points forts et de rejeter les mauvais. Darkroom explique que l’idée avec cette fonctionnalité est de trouver les photos qui «suscitent la joie» et de les signaler rapidement si vous pensez qu’elles ont du potentiel. «Si c’est flou, ou si l’expression n’est pas correcte ou… .vous avez oublié pourquoi vous l’avez même capturé, rejetez-le», explique la société.

Voici comment ça fonctionne:

Sur l’iPhone, faites glisser votre doigt vers la droite sur la barre d’outils d’édition et vous pouvez commencer à marquer et à rejeter. Lorsque vous appuyez sur, la chambre noire vous fera automatiquement passer à la photo suivante.

Sur l’iPad et le Mac, vous verrez de nouvelles icônes pour marquer et rejeter à côté des options existantes de favoris et de suppression. Les raccourcis clavier vous aideront également à classer rapidement une photo et à passer à la suivante.

Lorsque vous utilisez nos fonctionnalités de marquage et de rejet pour la première fois, Darkroom crée un nouveau dossier «Chambre noire» dans votre photothèque système qui contient 3 albums: exportés, rejetés et signalés.