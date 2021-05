L’application de retouche photo dans la chambre noire ajoute une puissante fonction de “ clarté ” pour ajuster les détails de vos images

La populaire application de retouche photo Darkroom, disponible pour Mac, iPhone et iPad, a ajouté une nouvelle fonctionnalité très puissante appelée Clarity. Cette fonction est décrite comme “ajuste le contraste dans les détails de votre image, sans affecter la tonalité générale de l’image.”

Dans un article de blog, les développeurs de la chambre noire expliquent que vous pouvez augmenter la clarté d’une image pour améliorer le «drame ou la texture» ou la réduire pour afficher moins de détails.

La clarté ajuste le contraste dans les détails de votre image, sans affecter la tonalité générale de l’image. Lorsque vous ajustez la clarté, les détails sont clarifiés ou lissés, mais les blancs et les noirs restent inchangés et les bords nets restent nets.

Pour régler la clarté dans l’application Darkroom, il existe un curseur logarithmique avec une plage de -50 à +50. Plus vous vous rapprochez des bords de cette plage, plus la clarté aura un impact important. «Cela vous donne la possibilité soit de faire des ajustements subtils pour les portraits, soit d’aller au-delà pour des paysages spectaculaires en utilisant un seul outil intelligent», explique la société.

Pour alimenter cette nouvelle fonctionnalité, Darkroom utilise un algorithme mathématique appelé Fast Local Laplacian Filter qui fait deux choses:

Tirez uniquement les détails de l’image La première grande étape que nous faisons est de calculer quels pixels de votre photo sont des détails et lesquels sont des régions de tons. Nous faisons cela en générant une pyramide laplacienne. De manière simplifiée à l’extrême, nous floutons d’abord l’image, puis la soustrayons mathématiquement de l’original, nous laissant avec la carte détaillée. Nous pouvons alors opérer directement sur ces détails. Ajuster les pixels par rapport à leurs pixels environnants Une fois que les détails sont séparés de l’image, nous pouvons ajuster le contraste de chaque région de l’image séparément. C’est de là que vient le «local» du filtre laplacien local, et cela garantit que les bords de l’image restent nets.

Darkroom est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac. La nouvelle fonctionnalité Clarity est disponible sur les trois plates-formes, mais il existe actuellement un bogue dans la dernière version de macOS Big Sur 11.3 qui l’empêche de fonctionner. Darkroom dit être en contact avec Apple et espère publier une mise à jour dès que possible.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: