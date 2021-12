L’application de sécurité communautaire Citizen est lancée à Seattle après avoir attiré 10 millions d’utilisateurs aux États-Unis

(Image citoyenne)

Citizen, l’application qui permet aux gens de surveiller et de participer à la surveillance et aux rapports de sécurité publique, s’étend officiellement à Seattle après avoir été testée dans la ville pendant quelques mois.

La startup prévoit de consacrer plus de ressources de ses équipes d’opérations et de modération des incidents à Seattle après avoir déjà attiré environ 30 000 téléchargements.

La société de technologie financée par le capital-risque, qui a été lancée en 2016 avec New York comme premier marché, opère maintenant dans plus de 60 villes et compte près de 10 millions d’utilisateurs aux États-Unis. En tant que 15e plus grande région métropolitaine du pays, Seattle a fait l’affaire. pour le désir de Citizen d’étendre son empreinte et de servir plus de communautés.

Citizen a levé 133 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds, dont Peter Thiel’s Founders Fund, Sequoia Capital, Greycroft et d’autres.

« Nous croyons qu’il faut donner aux gens un moyen d’utiliser leur téléphone pour protéger un voisin, éviter une tragédie et compter les uns sur les autres », a déclaré Citizen sur son site Web.

Il le fait en surveillant les événements et en alertant les utilisateurs de choses telles que des incendies, des personnes disparues ou des activités criminelles. Citizen surveille les communications 911, les dépêches d’ambulances et plus encore pour recueillir des informations en temps réel. Les utilisateurs de l’application Citizen à moins d’un quart de mile d’un incident reçoivent des alertes.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur les mises à jour d’incidents pour obtenir plus d’informations, regarder des vidéos ou consulter une carte pour localiser l’activité signalée. Ils peuvent également partager des vidéos au sein de la communauté, et ce contenu est approuvé par les modérateurs Citizen.

Citizen a lancé son service Protect en tant que « l’avenir de la sécurité personnelle », dans lequel les utilisateurs peuvent payer 19,99 $ par mois pour accéder à des « agents de protection » 24 heures sur 24 qui aident à faire passer un appel au 911, alerter vos contacts d’urgence, vous aider à naviguer dans un endroit sûr, et plus encore.

Citizen emploie plus de 200 employés entièrement répartis et a déclaré qu’il travaillait régulièrement sur le terrain dans les communautés dans lesquelles il opérait. Il a déclaré qu’il en serait de même à Seattle, sans préciser le nombre de personnes qu’il pourrait employer dans la ville.

Les travailleurs de Citizen ont voté pour se syndiquer cette semaine alors que les Communications Workers of America ont obtenu le soutien de la majorité lors d’une élection au Conseil national des relations de travail. Bloomberg a rapporté que sur environ 90 électeurs éligibles dans l’unité de négociation, 51 ont voté en faveur de la syndicalisation et 22 contre.

Citizen a été critiqué pour les tactiques qu’il emploie pour « faire du monde de nos utilisateurs un endroit plus sûr ». La carte mère de Vice Media a rendu compte en mai de la « chasse à l’homme alimentée par une application dans toute la ville pour un incendiaire présumé spécifique » à Los Angeles qui s’est avéré être un homme innocent. Le New York Times Magazine a critiqué l’application la semaine dernière pour la nature d’une vidéo d’enfant disparu en particulier et la prémisse de la plate-forme dans son ensemble : « accrocher les yeux et transformer le monde en une émission de téléréalité participative ».