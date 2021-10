L’application de sécurité personnelle de Google Pixel peut désormais enregistrer automatiquement une vidéo en cas d’urgence (téléchargement APK)

Et il peut le partager avec votre contact d’urgence

L’application Sécurité personnelle est l’un des avantages d’avoir un téléphone Pixel. Il vous donne accès à de nombreuses fonctions de sécurité spéciales, telles que la détection d’accident de voiture, la détection de crise, le contrôle de sécurité, etc. Cela garantit que vous obtenez l’aide dont vous avez besoin dans une situation où vous ne pouvez pas la chercher vous-même. La dernière mise à jour de l’application ajoute la possibilité d’enregistrer automatiquement une vidéo pendant une crise à l’aide de la fonction Emergency SOS.

Appuyez 5 fois sur le bouton d’alimentation pour appeler les services d’urgence, alerter vos contacts d’urgence que quelque chose vous arrive, et maintenant, enregistrer automatiquement une vidéo de ce qui se passe. L’application pourra enregistrer jusqu’à 45 minutes de séquences en continu, la taille moyenne de la vidéo étant d’environ 10 Mo par minute, mais vous pouvez l’arrêter quand vous en avez besoin.

La vidéo sera ensuite automatiquement sauvegardée dans le cloud si elle détecte une connexion Internet (à votre compte Google et à l’application Personal Safety elle-même), et si vous le souhaitez, elle partagera également cette vidéo avec vos contacts d’urgence.

Si vous souhaitez le configurer sur votre téléphone Pixel, vous devrez configurer la fonction SOS d’urgence dans l’application, qui vous guidera ensuite dans la configuration de l’appel d’urgence, de vos contacts d’urgence, puis de l’enregistrement vidéo automatique.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être utile d’enregistrer des images dans des situations d’urgence comme celles-ci. La fonction SOS le rend simplement plus facile et plus accessible, ce qui est très apprécié car il existe des situations où chaque seconde est cruciale et vous ne pourrez peut-être pas retirer immédiatement votre téléphone pour commencer l’enregistrement, ou vous pourriez avoir d’autres priorités.

Si vous souhaitez l’obtenir maintenant, rendez-vous sur le Google Play Store pour obtenir la dernière version de l’application. N’oubliez pas que l’application Personal Safety est actuellement limitée à la gamme Pixel. Par conséquent, si vous possédez un téléphone autre que Google, vous ne pourrez pas l’utiliser. Nous espérons cependant que quelque chose comme celui-ci fera son chemin vers les services d’urgence équivalents d’autres smartphones, car c’est vraiment agréable à avoir.

Vous pouvez également télécharger la dernière version de l’application via APK Mirror.

Merci: Anthony Maki

Le Galaxy A52 de Samsung est de retour à seulement 400 $ sur Amazon

Une offre imbattable sur un smartphone avec un écran 120 Hz

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (58 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright